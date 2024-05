Le Prince Albert II présent pour fêter les 120 ans de Saint-Jean-Cap-Ferrat

Le 16 mai 2024, le Souverain a inauguré pour l’occasion une sculpture nommée la Méduse des Voyageurs faite de morceaux de bronze récupérés dans la mer Méditerranée.

120 ans d’existence inaugurés de la meilleure des manières avec une cérémonie menée par le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich, avec le Prince Albert II à ses côtés.

Après 1 an de travail sur cette œuvre, Laurent Piazza, artiste plasticien, dévoile une sculpture très particulière représentant une méduse. C’est une sculpture réalisée à partir de morceaux de bronze repêchés au large de la commune dans la mer Méditerranée.

Installée sur les quais du port, la Méduse des Voyageurs véhicule un message fort visant la « préservation de notre écosystème et de la mer Méditerranée ». Saint-Jean-Cap-Ferrat et Monaco partagent des notions communes puisqu’un des ancêtres du Prince, a fortement contribué pour le développement du milieu maritime.

Le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat l’explique parfaitement au micro de Monaco Info : « La Principauté de Monaco et notamment l’arrière-arrière -grand-père du Prince, Albert 1er, ont été des pionniers en matière d’exploration et de navigation et dont les découvertes ont beaucoup fait progresser la science et la médecine. »