100 enfants malades ont fait escale à Monaco dans le cadre des Voiles de l’Espoir

La 12e édition des Voiles de l’Espoir, parrainée cette année par Christian Millette, danseur professionnel de Danse avec les Stars, a fait un stop, ce mercredi 19 juin, dans la YCM Marina.

Ils ont entre 8 et 14 ans, ils sont en rémission de cancer et de leucémie et ont embarqué, dimanche 16 juin, sur 50 bateaux afin de longer le littoral azuréen (entre Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Cannes, Villefranche-sur-Mer, Monaco et Golfe-Juan) durant une semaine pour la 12e édition des Voiles de l’Espoir.

Une escale à Monaco

C’est un programme complet et unique qu’avait préparé la Principauté de Monaco pour ces enfants, dont la plupart ont subi une chimiothérapie intensive ou une greffe de moelle osseuse. Après avoir pu observer la relève de la garde, ils ont été accueillis par le Prince Albert II pour une visite du Palais, puis ont eu la chance de faire un tour du célèbre circuit de F1 à bord de voitures des membres de la commission historique de l’Automobile Club de Monaco. Enfin, cette journée s’est terminée par des ateliers psycho-ludiques au Yacht Club de Monaco suivis d’une soirée sur le thème Princesses et Princes de Pirates.

« Cette aventure, c’est que du bonheur parce qu’à la maison on pense à notre passif alors qu’ici, on ne pense pas à la maladie et ça, ça fait vraiment plaisir » s’est réjoui Baptiste, 13 ans.

Le Yacht Club de Monaco a organisé son traditionnel cocktail d’été en présence du Prince Albert II

Redonner confiance aux enfants malades

Après plus de 20 ans d’existence, cet événement 100% bénévole a toujours le même objectif : extraire les enfants du contexte médical et familial pour les faire goûter à la liberté mais aussi à l’apprentissage, à l’effort et à la solidarité. Ils retrouvent ainsi confiance et estime en eux.

Et après 24h à Monaco, direction Golfe-Juan Vallauris pour la dernière étape de cette aventure inoubliable !