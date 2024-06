Opération séduction du Ministre des Affaires Étrangères hongrois en visite à Monaco

Devant le MEB, Péter Szijjártó, Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur, a présenté son pays afin d’attirer les investisseurs étrangers.

A l’occasion de la visite de travail en Principauté du Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur de Hongrie, M. Péter Szijjártó, le Monaco Economic Board (MEB) a organisé mardi 4 juin une conférence Business Destination.

Publicité

Avant cela, le Ministre a inauguré les nouveaux locaux du consulat de Hongrie et a été reçu en Audience par le Prince Albert II. Avec Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, ils ont fait un tour d’horizon des relations bilatérales entre les deux pays depuis l’établissement des relations diplomatiques en 2016. Une belle opportunité pour évoquer les possibles développements économiques entre les deux pays.

Business Destination : la Hongrie

Organisé à l’hôtel Métropole ce mardi 4 juin par le MEB, le Business Destination a reçu un certain intérêt. Cet événement a permis aux entreprises membres du MEB de découvrir les atouts économiques de ce pays d’Europe Centrale, en pleine croissance et tourné vers l’international.

Devant l’assemblée, le Ministre Szijjártó a mis en avant la stabilité politique de la Hongrie avec un gouvernement en place depuis 2014 « ce qui démontre une stabilité devenue très rare en Europe », a-t-il déclaré. « Lorsque vous avez un interlocuteur hongrois en face de vous, vous savez qu’il sera toujours là demain, et c’est rassurant. »

Le MEB signe un accord économique avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc

Autre atout majeur de la Hongrie : sa fiscalité attractive. Le pays applique un impôt sur les sociétés à taux unique (flat tax) de 9%, le plus bas de l’Union Européenne, et un impôt sur le revenu de 15%. « Plus le système de taxation est simple et peu élevé, plus l’économie en profite », a souligné le Ministre Szijjártó.

La Hongrie, acteur incontournable de l’industrie automobile

La Hongrie est également devenue un acteur incontournable dans l’industrie automobile, accueillant une part importante des sites de production des voitures électriques de nombreux constructeurs. Le pays se positionne ainsi comme un pont entre les marques européennes et leurs fournisseurs ou concurrents chinois.

Le Ministre Szijjártó a profité de la présentation de son pays pour appeler aux investissements étrangers et notamment monégasque. Il espère pouvoir développer les relations économiques avec la Principauté dans les secteurs de la finance, de la santé, de l’agroalimentaire et des nouvelles technologies.