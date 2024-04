Le MEB signe un accord économique avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc

Signature d’un accord de coopération a été signé entre la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), le Monaco Economic Board (MEB) et Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique (CEMA) © MEB

Une mission faite de rencontres pour développer les collaborations entre les entreprises monégasques et marocaines.

Publicité

Mardi 16 et 17 avril, Guillaume Rose, Directeur Général du MEB (Monaco Economic Board) son Directeur adjoint, Justin Highman, et le Directeur Général du CEMA (Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique), Frédéric Geerts ont rencontré différents acteurs économiques du Maroc. Ils étaient accompagnés de 20 entreprises monégasques de secteurs variés comme l’expertise-conseil, le transport, le négoce international, la banque ou encore les technologies de l’information et de la communication.

Mardi 16 avril au matin, la journée a commencé avec une réception au sein de la Casablanca Finance City Authority (CFC), la première place financière en Afrique, afin de présenter l’environnement des affaires au Maroc. S’en est suivie une visite dans l’entreprise PwC pour découvrir l’évolution des investissements et les zones d’influence en Afrique.

Dans l’après-midi, le Vice-Président Général de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a accueilli la délégation. Créée en 1947, la CGEM représente la principale voix du secteur privé au Maroc et compte 90 000 membres directs et affiliés. La visite était l’occasion de signer un accord de coopération entre le MEB, la CEMA et la CGEM.

Le soir, le MEB et la CEMA ont rencontré le Consul Honoraire de Monaco à Casablanca, Mustapha Zine, et lendemain, la délégation s’est rendue à Rabat pour découvrir les incitations à investir au sein de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).