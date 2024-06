Le Yacht Club de Monaco a célébré la Fête de la Mer 

Ce samedi 22 juin, le Fête de la Mer, organisée par le Yacht Club de Monaco, a réuni plus de 500 personnes sur les quais et en mer.

C’est un événement estival et familial qu’a organisé le Yacht Club de Monaco à l’occasion de la Fête de la Mer. En collaboration notamment avec des institutions monégasques (l’Association des « Pontons de Monaco », la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Mairie de Monaco, le Roca Jet Club de Monaco, l’Institut Océanographique, le Club d’Exploration Sous-Marine de Monaco, la Fédération Monégasque de Pêche, la SEPM, le Gouvernement princier, la Société Nautique de Monaco, Ramoge, l’Association Monégasque pour la Protection de la Nature, Kate Powers Foundation, Pelagos) cette journée a été marquée par des activités nautiques et ludiques pour petits et grands.

Parade nautique et hommage

Après une bénédiction en mer rendue en hommage aux marins disparus et célébrée par le Père Règinald Desplanques, plus d’une vingtaine d’unités ont navigué en baie monégasque. Menée par Tuiga, le cotre aurique et vaisseau amiral du YCM, la flotte s’est rassemblée devant le Musée Océanographique avant de partir en direction des plages du Larvotto et de faire une entrée très remarquée dans le port Hercule.

Le public a également pu découvrir le tout premier ClubSwan 28, l’un des derniers modèles du chantier finlandais, dévoilé en avant-première la veille au YCM en présence du directeur général de Nautor Swan Monaco et du responsable des Activités Sportives et Chef de Produit Swan.

Un rendez-vous incontournable

Organisée pour célébrer Saint Pierre, le patron des pêcheurs, la Fête de la Mer est un rendez-vous incontournable en Principauté. Tout au long de la journée, les participants ont pu découvrir de nombreuses animations sur le thème « Tous à la plage ». Au programme : des baptêmes de voile et de plongée, un simulateur de pêche, des initiations au jet ski, à l’e-foil, des défis de paddle ou encore des ateliers de dessin.