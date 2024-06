Monaco a participé au premier Sommet pour la Paix en Ukraine

Une cinquantaine de Chefs d’Etat et de Gouvernement étaient présents au Sommet pour la Paix en Ukraine © DR

Monaco a réaffirmé son soutien à l’Ukraine en participant à une conférence pour la paix, les 15 et 16 juin dernier. Tout ce qu’il faut savoir.

Représenté par Isabelle Berro-Amadeï, conseiller de Gouvernement-Ministre pour les Relations Extérieures et la Coopération et par Carole Lanteri, ambassadeur auprès du Conseil fédéral Suisse, Monaco faisait partie des 100 pays et organisations internationales présents au premier Sommet pour la Paix en Ukraine organisé au Bürgenstock près de Lucerne en Suisse.

L’objectif de ce sommet ? « Donner une impulsion au processus de paix, d’insuffler la confiance et de créer une perspective pour les étapes ultérieures au cours desquelles la Russie pourra être associée » comme l’explique le Gouvernement Princier.

Ainsi, trois thèmes principaux ont été abordés : la sureté nucléaire, la sécurité alimentaire et la dimension humaine du conflit avec notamment les déplacements forcés de populations, y compris les enfants, et la question des prisonniers de guerre.

Le texte final, soutenu par la majorité des participants, réaffirme les principes de la Charte des Nations et du droit international.

Monaco soutient l’Ukraine

Alors que les bombardements continuent de s’abattre sur l’Ukraine, Monaco est toujours mobilisé pour soutenir le peuple ukrainien. Et ce, depuis le début de l’offensive russe le 24 février 2022.

Un appel aux dons qui a permis de récolter des milliers d’euros ainsi qu’une collecte de produits de première nécessité et de soins ont ainsi été mis en place, en plus du déploiement d’équipes sur le terrain grâce à La Croix-Rouge Monégasque.

De plus, des centaines d’Ukrainiens ont trouvé refuge en Principauté. D’autres associations monégasques comme l’AMADE, présidée par la Princesse Caroline, Fight Aids Monaco et Caritas Monaco se sont également engagées à plusieurs niveaux.