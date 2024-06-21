Монако приняло участие в первом Саммите мира в Украине

Около пятидесяти глав государств и правительств приняли участие в Саммите мира по вопросу территориальной целостности Украины © Все права защищены

Монако подтвердило свою поддержку Украине, приняв участие в мирной конференции, прошедшей 15 и 16 июня. Предлагаем вашему вниманию основные подробности этого события.

Монако представляли советник-министр по вопросам иностранных дел и сотрудничества Изабель Берро-Амадеи (Isabelle Berro-Amadeï) и посол Монако в Федеральном совете Швейцарии Кароль Лантери (Carole Lanteri). Монако оказалось в числе 100 стран и международных организаций, принявших участие в первом Саммите мира в Украине, который прошел в швейцарском курорте Бюргеншток неподалеку от Люцерна.

Pеклама

Цель саммита? По словам правительства Монако, она заключается в том, чтобы «придать импульс мирному процессу, вселить уверенность и создать перспективу для следующих этапов, в которых может принять участие Россия».

На саммите рассматривались три основные темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарные аспекты конфликта, включая вынужденное переселение людей, особенно детей, и проблему обмена военнопленными.

Окончательный текст, поддержанный большинством участников, подтверждает принципы Устава ООН и международного права.

Поддержка Княжеством Украины

В то время как Украина подвергается ожесточённым бомбардировкам, Монако активно поддерживает украинцев. С начала российского наступления 24 февраля 2022 года Княжество оказывает всестороннюю помощь Украине.

Благодаря кампании по сбору пожертвований, собравшей тысячи евро, а также сбору предметов первой необходимости и медицинских товаров, Монегасский Красный Крест организовал масштабную помощь и направил на места свои команды.

Сотни украинцев нашли убежище в Монако. Другие благотворительные организации, такие как AMADE под руководством принцессы Каролины, Fight Aids Monaco и Caritas Monaco, также активно оказывают помощь на разных уровнях.