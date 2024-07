Grace de Monaco : la marque de luxe lance une collection de lunettes de soleil

Tous les bénéfices de cette collection Grace de Monaco seront reversés à la Princess Grace Foundation-USA.

Publicité

L’été est arrivé sur la Côte d’Azur et qui dit journées ensoleillées dit lunettes de protection indispensables. Bonne nouvelle, il est désormais possible de choisir parmi la collection de lunettes de soleil Grace de Monaco, composée de huit paires conçues en hommage au style intemporel de la Princesse Grace.

« Lorsque votre muse est une personne aussi intemporelle que la Princesse Grace, les moments emblématiques dont vous pouvez vous inspirer ne manquent pas », déclare Claudia Poccia, Présidente-directrice générale de Grace de Monaco. « La collection est une version moderne de ce que la princesse Grace elle-même aurait pu porter aujourd’hui ».

Entretien avec Claudia Poccia, nouvelle PDG de la marque Grace de Monaco

Deux collections de solaires

Inspirée par la muse de la maison, la Princesse Grace, et ses nombreux rôles emblématiques, la collection « Drama » propose toute une gamme de lunettes stylées. Chaque modèle porte le nom d’un personnage joué par Grace Kelly (Frances, Margot, Tracy, Georgie) ou de l’un de ses partenaires charismatiques comme Cary Grant (Robie).

La marque s’engage à offrir un savoir-faire inégalé, une durabilité et des matériaux de la plus haute qualité. Les montures légères sont conçues en Italie par une entreprise familiale à partir d’acétate végétal issu du développement durable. Les verres personnalisés sont polarisés, antireflets, résistants aux rayures et offrent une protection UV à 100 %.

Les modèles issus de la collection « Grand Prix » sont nommés d’après les virages du circuit du Grand Prix de Monaco : Rascasse, Sainte Dévote, Mirabeau et Piscine. Fabriquées à la main en Italie à partir de métal recyclé et dotées d’un revêtement hypoallergénique, elles bloquent 100 % des UV.

Une fondation pour honorer l’héritage de la Princesse Grace

Pour rappel, la Princess Grace Foundation-USA a été créée en 1982 par le Prince Rainier III en l’honneur de son épouse. Basée à New York, cette fondation à but non lucratif a pour mission d’honorer l’héritage de la défunte princesse.

Son engagement à faire progresser les arts aux États-Unis est soutenu par les Princess Grace Awards, qui aident de nouveaux talents à faire leurs preuves dans les domaines du théâtre, de la danse et du cinéma grâce à de généreuses subventions. La Fondation a récompensé plus de 900 lauréats à ce jour.

Les montures unisexes sont disponibles sur www.gdmonaco.com pour des prix variant entre 395 et 450 dollars (USD), sans les frais de port.

.