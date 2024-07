La 15e édition du Riva Trophy a été un succès 

Cette course nautique entre Monaco et St-Tropez s’est déroulée le 29 et 30 juin 2024.

17 bateaux mythiques estampillés Riva ont fait le déplacement au Port Hercule de Monaco pour participer à la fameuse course Riva Trophy, organisée tous les deux ans. Il leur a fallu pas moins de deux heures pour naviguer le long de la cote, de la Principauté vers Saint-Tropez.

Un programme cinq étoiles…

Ces deux jours de festivités ont été marqués par plusieurs événements. D’abord, une épreuve de navigation, une expérience en 3D dans l’atelier de Claude Monet, un luxueux déjeuner à « La Serena » sur la plage de Pampelonne mais surtout un concours d’élégance entre les navires. Les bateaux en compétition ont ainsi défilé dans le port de Saint-Tropez sur le thème des Jeux Olympiques et c’est Le Rivale qui a été récompensé.

La soirée s’est poursuivie en compagnie de deux invités spéciaux : l’athlète olympique Kory Tarpenning et le responsable de la cellule de compétition du Yacht Club de Monaco, Paolo Ghigo, venus discuter du lien entre les valeurs olympiques et le style de vie représenté par Riva.

…Mais aussi un intérêt scientifique

Au-delà de la course à proprement parlé, le Riva Trophy a également une portée scientifique puisqu’un bateau, choisi parmi tous ceux en course, a transporté avec lui un petit boitier qui permet de relever des données importantes (comme la profondeur de la mer) entre Monaco et Saint-Topez.

À la fin de ce périple, les vainqueurs du Riva Trophy 2024, Sir Andrew Cook and Lady Mirela sur le bateau LADY MIRELA ont reçu des prix prestigieux. Prochain rendez-vous : 2026 !