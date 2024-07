Le Docteur Sylvain Chastanet reprend le flambeau du Rotary Club de Monaco

En devenant le nouveau président du Rotary Club de Monaco, Sylvain Chastanet succède ainsi à Pierre Weill.

Depuis 1937, le Rotary Club de Monaco continue de promouvoir ses valeurs de service et de camaraderie. Et pour mener à bien les actions du club, un nouveau président vient d’être nommé : Sylvain Chastanet, chirurgien en Principauté. Il s’occupera de la saison 2024-2025.

La soirée de passation de pouvoir entre Pierre Weill et Sylvain Chastanet a eu lieu le 25 juin dernier au Méridien Beach Plaza. Au cours de celle-ci, le nouveau président du Rotary Club de Monaco a exprimé sa gratitude pour la confiance accordée par les membres avant de saluer les réalisations de son prédécesseur, qui a mené à bien 26 actions significatives et redistribué plus de 100 000 euros.

86 ans d’actions à Monaco : l’admirable longévité du Rotary Club

Des actions locales et internationales

Entouré de Monsieur Jean Louis Grinda, Vice-Président du Conseil National, et Monsieur Jaques Pastor, représentant le Maire de Monaco, Sylvain Chastanet s’est engagé à développer des thèmes qui lui tiennent à cœur lors de son année de présidence. Il a notamment cité la jeunesse et le sport, la santé physique et le bien-être pour toute la population. Des visites sont également prévues à Parme et à Bordeaux de manière à renforcer les liens internationaux et la coopération entre tous les clubs.

Pendant la période 2023-2024, des actions de protection de l’environnement, de soutien à l’éducation et à la jeunesse, d’aide d’urgence aux sinistrés de catastrophes naturelles et de prévention et traitement des maladies ont été rendu possible grâce à la générosité de donateurs et au produit d’opérations telles que le Monaco Rotary Golf Cup.