Plus de 1 000 personnes pour l’inauguration de la Promenade de la Mer à Menton

Il s’agit du projet phare du programme municipal 2024 de la ville de Menton.

Après presque un an de travaux, le maire de Menton, Yves Juhel a inauguré la nouvelle version de la Promenade la Mer en présence de milliers de participants, le 15 juillet dernier.

Tous étaient réunis dès 19h pour assister au discours inaugural du maire, à la découpe du ruban bleu et blanc et au dévoilement de la plaque. Ensuite, était offerte une citronnade dans une ambiance festive et musicale. Puis, vers 21h, c’était le début de la soirée « Les Nuits au Soleil » qui a laissé place au concert de DJ Pete Kassidy sur l’eau, baie des Sablettes. Enfin, l’inauguration s’est clôturée par le feu d’artifice sur le thème « Vague Electro » tiré depuis la même baie.

Moins de béton, plus de végétation

Ce nouvel aménagement, chiffré à 6 780 000 euros, inclut une quarantaine de nouveaux arbres ainsi que la plantation de fleurs aux couleurs bariolées. Le but ? Reminéraliser les quelques 2 000 mètres carrés de béton afin de reverdir le bord de mer.

Restaurants, plages privées et commerces composent désormais ce nouvel espace, imaginé dans le même esprit que l’esplanade des Sablettes. Ainsi, des decks en bois, un pavage en pierres naturelles et de nouveaux lampadaires ont été installé. Sans oublier la peinture des façades et l’élargissement de la promenade piétonne ! De quoi ravir touristes et Mentonnais qui pourront profiter à 100 % de la saison estivale 2024.

