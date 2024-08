Aéroport Nice Côte d’Azur : Une nouvelle liaison aérienne directe annoncée par Eurowings

Elle permettra de rejoindre la capitale de ce pays tendance d’Europe centrale à raison de 3 allers-retours par semaine.

Le ciel s’agrandit pour les voyageurs niçois ! Eurowings vient d’inaugurer une nouvelle ligne directe reliant Nice à Prague. Avec trois vols par semaine, la compagnie aérienne à bas coûts de Lufthansa propose une alternative supplémentaire aux voyageurs souhaitant découvrir la capitale tchèque.

Cette nouvelle offre vient compléter celle déjà existante de Smartwings qui opère, elle aussi, des vols directs entre Nice et Prague à raison de deux allers-retours hebdomadaires. Les voyageurs azuréens ont ainsi un plus large choix de fréquences et de tarifs pour organiser leur séjour à Prague. Les vols dureront 1h45 et partiront depuis le terminal 2. Les prix démarrent à 79,99€.

Prague, une destination prisée

La capitale tchèque, avec son riche patrimoine historique, sa vie culturelle dynamique et sa gastronomie raffinée, attire chaque année de nombreux touristes. Son architecture gothique, ses ponts pittoresques et ses nombreux musées en font une destination incontournable pour les amoureux d’art et d’histoire. Ses paysages magnifiques dans la Bohème au sud de Prague en font une destination incontournable pour tous les amoureux de la nature.

L’Aéroport Nice Côte d’Azur : une nouvelle liaison directe avec La Valette à Malte

Un atout pour le tourisme azuréen

Cette nouvelle liaison aérienne est aussi une excellente nouvelle pour le tourisme azuréen. Elle permet de renforcer l’attractivité de la Côte d’Azur en offrant de nouvelles possibilités de connexions avec l’Europe centrale.

Ainsi, Eurowings propose des vols réguliers tous les mercredis, vendredis et dimanches. Quant à Smartwings, déjà présent, avant Eurowings, la compagnie continue ses deux allers-retours par semaine à savoir les jeudis et les dimanches.