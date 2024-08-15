Аэропорт Nice Côte d’Azur: авиакомпания Eurowings объявила о новом прямом рейсе

Из Ниццы в Прагу – всего за 1 час 45 минут © Аэропорт Nice Côte d'Azur

Новый рейс будет выполняться три раза в неделю туда-обратно и свяжет Ниццу с модной европейской столицей.

Горизонт открывается ещё шире для путешественников из Ниццы! Авиакомпания Eurowings открыла новый прямой рейс Ницца-Прага. С тремя рейсами в неделю этот лоукостер авиакомпании Lufthansa предлагает дополнительную альтернативу для путешественников, желающих посетить столицу Чехии.

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Это новое предложение дополнит уже существующее предложение авиакомпании Smartwings – два прямых рейса в неделю Ницца-Прага туда-обратно. Таким образом, жители Лазурного берега получают более широкий выбор по расписанию и тарифам, чтобы лучше организовать своё пребывание в Праге. Рейс длится 1 час 45 минут и отбывает с терминала 2. Цены – от 79,99 евро.

Прага – престижное направление

Столица Чехии с её богатым историческим наследием, динамичной культурной жизнью и изысканной гастрономией ежегодно привлекает многих туристов. Благодаря своей готической архитектуре, живописным мостам и многочисленным музеям, это неизбежное направление для любителей искусства и истории. Великолепные пейзажи Богемии, к югу от Праги, привлекают всех любителей природы.

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Козырь для туризма на Лазурном берегу

Новые рейсы – отличная новость и для туризма на Лазурном берегу. Они позволят укрепить привлекательность Лазурного берега, давая новые возможности сообщения с Центральной Европой.

Авиакомпания Eurowings предлагает регулярные рейсы по средам, пятницам и воскресеньям. А авиакомпания Smartwings, начавшая работать с Прагой раньше Eurowings, продолжает свои два рейса в неделю туда-обратно по четвергам и воскресеньям.