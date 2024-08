Le procureur de Toulouse nommé au poste de Secrétaire d’État à la justice de Monaco

Cette nomination prendra effet le 16 septembre prochain.

Nouveau changement au sein du Gouvernement Princier ! Dans un communiqué publié le 30 août 2024, le Prince Albert II a confirmé via communiqué que Sylvie Petit-Leclair n’occupera bientôt plus le poste de Secrétaire d’Etat, Directeur des Services Judiciaires qu’elle avait depuis 2022. C’est l’actuel procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Toulouse, Samuel Vuelta Simon, qui va prendre sa place à partir du 16 septembre prochain.

En tant que magistrat français de renom, Samuel Vuelta Simon possède une solide expérience dans plusieurs juridictions, aussi bien au parquet qu’au siège, puisqu’il a été juge d’instruction dans plusieurs tribunaux, puis procureur de la République à Bayonne avant d’arriver à Toulouse. Mais il a également été nommé magistrat de liaison à Madrid et directeur adjoint de l’École nationale de la magistrature. Il s’est notamment occupé des domaines de la lutte contre la criminalité organisée et de la délinquance économique et financière.

Grâce à ses compétences pour diriger des équipes et conduire des réformes structurelles, Samuel Vuelta Simon apportera son expertise et sa vision stratégique au service de la justice monégasque. Il compte notamment mettre l’accent sur l’efficacité, l’indépendance et la qualité du système judiciaire.

« Reconnu pour sa capacité à diriger des équipes et à conduire des réformes structurelles, il apportera dans ses nouvelles fonctions son expertise et sa vision stratégique au service de la justice monégasque, en mettant l’accent sur l’efficacité, l’indépendance et la qualité du système judiciaire, » indique le Palais Princier. Le Prince Albert II a également remercieé Sylvie Petit-Leclair « pour le travail effectué à la tête de la Direction des Services judiciaires. »