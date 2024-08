Les jeunes régatiers du YCM à l’assaut du Championnat de France Espoirs

Ils ont navigué sur le plan d’eau Rochelais pour remporter la meilleure place possible.

Le Championnat de France Espoirs 2024, organisé par La Rochelle Nautique et la Fédération Française de Voile, vient de s’achever le 27 août 2024 après plusieurs jours de compétition. Au total, 600 jeunes, âgés de 13 à 25 ans et répartis en 12 catégories, avaient fait le déplacement dont une délégation de six jeunes régatiers de la Section Sportive du Yacht Club de Monaco.

Juste après Ulysse Raison (YC Cannes) et Victor Frere (YC du Calaisis), le jeune monégasque Noah Garcia a décroché la troisième position en ILCA 6 (Garçons). Il a réussi à remporter une médaille de bronze en tirant parti des conditions météorologiques plus légères de la dernière journée de régate. Il est d’ailleurs le seul des trois jeunes marins sur le podium final à avoir remporté deux manches sur les onze disputées.

D’autres résultats prometteurs

En ILCA 6 (Filles), c’est la jeune monégasque Louise Debeaumont qui a fait sensation en terminant à la 9e place. Lors de la 8e manche, elle est arrivée en 2e place et ce, face à des concurrentes plus expérimentées. Chez les garçons, le jeune Gabriel Superina s’est classé à la 38e place.

Du côté de l’ILCA 7, les régatiers du YCM ont fait preuve d’une belle régularité. Ainsi, Bodhi Van Der Linden a terminé 6e, devant Mathis Duplomb qui finit 8e et Davide Marino qui obtient la 15e place.

Des résultat salués par Paolo Ghione, responsable de la Cellule Compétition du YCM : « Cette semaine se conclut sur une note extrêmement positive. Nos jeunes ont démontré une détermination et une combativité exemplaires face à une concurrence de très haut niveau. Ces résultats sont le fruit du travail réalisé et du potentiel de notre équipe. Nous sommes fiers de leur parcours et impatients de voir ce qu’ils accompliront lors de la prochaine saison ».