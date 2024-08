Mercato 2024 : Strazel prolonge à l’AS Monaco Basket, « j’ai envie de pouvoir gravir les échelons avec le club »

Matthew Strazel n'a que 22 ans © AS Monaco Basket

Matthew Strazel, le jeune prodige français, a prolongé son contrat avec l’AS Monaco pour trois saisons supplémentaires.

Le récent médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris a choisi de poursuivre son aventure sur le Rocher. Une décision que le basketteur d’1m82 explique : « le fait d’avoir rejoint Monaco il y a deux ans m’a fait basculer dans une autre dimension. »

« Je ne me sentais pas redevable mais presque de signer de nouveau avec la Roca Team », confie Strazel. « J’ai envie de pouvoir gravir les échelons avec le club, de continuer à apporter ce que je sais faire, et d’être une pièce qui contribue à la réussite de cette équipe. »

En effet, depuis son arrivée à Monaco, le meneur de seulement 22 ans a vu son niveau de jeu progresser de manière significative. Le club lui a offert un environnement propice à son épanouissement, tant sur le plan sportif que personnel.

« Je suis dans un club compétitif avec des joueurs qui autour de moi respirent l’expérience et le talent », explique-t-il. « Et en ce qui concerne l’environnement autour, je suis quelqu’un qui aime beaucoup le soleil. Alors de me lever ici, ça met forcément de bonne humeur, ça donne envie de travailler, d’aller s’entraîner. Ce sont des petites choses qui ont l’air de rien mais qui aident beaucoup à la santé mentale d’un joueur. »

Des ambitions élevées

Pour l’AS Monaco, la prolongation de Strazel est une excellente nouvelle. Le jeune Français est devenu un élément incontournable de l’équipe. Son talent et son leadership ont fait de lui un joueur très apprécié par ses coéquipiers et toute l’équipe.

Avec un noyau dur conservé et quelques recrues de qualité, l’AS Monaco aborde la nouvelle saison avec de grandes ambitions. Des ambitions dont Strazel espère bien être l’une des forces majeures : « Il y a encore des objectifs que nous n’avons pas accomplis, et j’ai vraiment envie de faire partie de ce projet, tout en étant un acteur majeur. »

Le jeune basketteur assure qu’avec sa nouvelle équipe, « tout le monde est motivé et veut faire quelque chose de grand, tous ensemble. » De quoi augurer une saison record ?