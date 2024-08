Monaco, Nice, Aix-Marseille et Paris s’unissent pour une formation en droit monégasque

Le droit monégasque, bien que proche de celui français, comporte quelques spécificités.

Hier, le Palais de Justice de Monaco, a reçu Sylvie Petit-Leclair, Secrétaire d’État à la Justice, le Professeur Jeanick Brisswalter, Président de l’Université Côte d’Azur, pour la signature du nouveau et tout premier Diplôme Interuniversitaire (DIU) de Droit monégasque. Fruit d’un partenariat entre l’Institut Monégasque de Formation aux Professions Judiciaires (IMFPJ) et les Facultés de droit des Universités Côte d’Azur et Aix-Marseille, ce projet marque une étape importante dans le développement du droit monégasque et pour les futurs juristes de la Principauté.

Lors de cette cérémonie, en présence également du Professeur Yves Strickler, Directeur scientifique de l’IMFPJ et le Professeur Jean-Baptiste Perrier, chargé de diriger le programme à Aix-en-Provence, Sylvie Petit-Leclair et Jeanick Brisswalter ont signé cet ambitieux partenariat pédagogique. Cette collaboration unique vise à offrir aux étudiants une formation spécialisée en droit monégasque, en complément de leur cursus traditionnel afin de leur offrir une solide culture institutionnelle et juridique, leur permettant de mieux comprendre les spécificités du système juridique monégasque.

Dès la rentrée 2024, les étudiants en droit des Universités de Nice et d’Aix-en-Provence auront l’opportunité de suivre ce programme innovant qui s’étalera sur trois ans. En septembre 2025, l’Université Paris-Panthéon-Assas rejoindra également ce partenariat académique.

Les inscriptions commencent dès le 2 septembre prochain et se clôtureront le 15 septembre.