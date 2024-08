On a testé pour vous : le JetPeel, la technologie aussi douce que l’air pour rajeunir et prendre soin de votre peau

En un jet d’air totalement indolore et non invasif, la peau est visiblement lissée et unifiée.

Initialement développé en Israël à la fin des années 90 pour soigner les grands brûlés, le JetPeel a fait sa grande entrée sur le marché de l’esthétique en 2017 grâce à Cesam, basé à Nice et seul distributeur en France de cette technologie.

Dalila nous a accueilli au sein du centre de formation Cesam afin de nous faire tester et nous parler de cette technologie révolutionnaire et non invasive, véritable alternative aux injections et qui promet des résultats visibles dès la première séance. Mais qu’en est-il vraiment ?

Qu’est-ce que le JetPeel ?

Imaginez un soin aussi doux qu’efficace, qui vous débarrasse des impuretés tout en vous injectant un cocktail de vitamines et d’acide hyaluronique directement dans la peau. C’est un peu ça, le JetPeel.

La manche à main permet de propulser un jet d’air mélangé aux principes actifs © Cesam

Grâce à un jet d’air pressurisé à 7 bars, ce soin nettoie en profondeur, exfolie délicatement et hydrate intensément la peau pour un teint plus lumineux, des pores resserrés et des rides et cicatrices atténuées.

C’est simple. Un sérum, personnalisé selon vos besoins, est propulsé à grande vitesse sous forme de microgouttelettes sur votre visage. La vitesse de projection a l’avantage « d’ouvrir de micro-canaux » sur la peau pour faire pénétrer le produit en profondeur, « jusqu’au derme », comme nous explique Dalila.

Le principe actif pénètre ainsi en profondeur, stimulant le renouvellement des cellules. D’ailleurs, toutes les molécules contenues dans le sérum sont « ultra naturelles et bio reconnaissables » par le corps facilitant leur assimilation.

Le soin est relativement rapide. Comptez 45 à 60 minutes de relaxation pendant que vous vous faites bichonner.

L’application IA Check révèle les points à améliorer © Cesam

Tout commence par le diagnostic. A l’aide de l’IA Check, une conception Cesam récompensée par le Prix H. Pierantoni de l’Innovation 2024, le professionnel qui vous reçoit va prendre une photo de votre peau et l’application va se charger de reconnaître les zones à améliorer et les problématiques à traiter selon 10 critères (rides, rougeurs, cernes, hydratation…). Sur la base de ces résultats, le professionnel conçoit ensuite, selon les objectifs du client ou de la cliente, un traitement adapté.

Confortablement installé, le soin peut commencer. Il démarre avec un drainage particulièrement efficace. Non douloureux, au contraire, le petit souffle frais est très agréable en été. Il vient masser et drainer le visage délicatement ce qui évite les rougeurs d’une palpation trop intense.

Viennent ensuite l’exfoliation et le peeling, eux aussi, très doux. Ils sont accompagnés d’une gestuelle adaptée pour ne pas agresser la peau tout en la débarrassant des cellules mortes pour une meilleure pénétration.

Une fois la peau bien préparée, le traitement entre en scène et la solution choisie au préalable est propulsée directement au cœur de votre peau dans le derme pour de meilleurs résultats.

Le soin est indolore et non invasif © Cesam

Quels sont les effets et les résultats ?

Pour l’avoir testé, je suis assez surpris. Les résultats sont véritablement visibles dès la première séance. La peau est lissée, unifiée et le teint est plus éclatant. Les améliorations de la peau tels que sa douceur ou son grain ne vont qu’en s’améliorant les jours qui suivent la séance.

Le soin est particulièrement conseillé aux peaux sensibles tout comme aux peaux à tendance acnéique puisque le soin régule la glande sébacée. Le principal avantage c’est que si vous souhaitiez simplement un coup d’éclat ou un traitement anti-âge plus complet, le soin s’adapte à vos besoins.

Où faire une séance de JetPeel ?

Plusieurs instituts proposent cette technologie autour de Monaco :

Joliès Maison de Beauté au 17 Rue de Millo, Monaco

Beauté Soleil au 5 Boulevard du General Leclerc, Beausoleil

Les centres Thetys à Antibes, Cannes et Pégomas

Face Form Studio au 1 Avenue Saint-Charles, Cannes

Non invasif, indolore, rapide et efficace, le JetPeel jouit de nombreux avantages. Seul le prix d’une séance peut potentiellement refroidir. Comptez environ 130 € le soin tout en sachant qu’il est préconisé d’en faire six, un chaque semaine. Mais pour ce prix, Dalila nous assure que « c’est l’un des meilleurs soins au monde ! Il nettoie, traite et protège. »