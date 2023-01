On a testé pour vous : Valmont, à l’Odéon spa, une alliance réussie

La marque suisse de cosmétiques est désormais en vente dans le magnifique spa de la Tour Odéon.

C’est un mariage placé sous le signe de l’excellence et du bien-être. Depuis le début de l’année 2023, la marque suisse haut de gamme Valmont a trouvé sa place au sein du prestigieux spa de la Tour Odéon, tant sur les étagères de vente que dans la carte de soins.

Une association née à la demande des clients et résidents du spa, comme nous l’indique Beatriz Borobia, directrice du lieu depuis cinq ans : « il y avait toujours un nom qui revenait en boucle de la part de nos résidents et clients : Valmont. J’avais le devoir de séduire la marque, et après quelques années, ils ont accepté de répondre à la demande de notre clientèle et nous en sommes ravis. »

Du côté de Valmont, la Tour Odéon s’inscrit parfaitement dans la lignée des distributeurs prestigieux de la marque, qui fêtera ses 40 ans en 2025.

C’est ce qu’explique Agnès Teffaud, chargée des relations publiques, surnommée Mme Valmont après bientôt 28 ans d’ancienneté au sein du groupe de cosmétiques : « nous ne sommes pas dans les parfumeries, les chaînes ou les grands magasins tout public. Nous sommes dans les palaces cinq étoiles, dans nos propres boutiques, ou dans les lieux de vente très qualitatifs. C’est une volonté de garder cette distribution très exclusive, mais c’est aussi une nécessité : quand vous avez des crèmes ou des soins qui démarrent à 150 euros, vous ne pouvez pas être n’importe où. (…) Monaco est un microcosme économique et cosmétique de luxe. La Tour Odéon, c’est une histoire humaine, et cette dimension humaine correspond à la mentalité de Valmont. On a les mêmes valeurs. »

© Odeon spa

Et quel lieu de choix, en effet ! Sur ses 1 800 m2, répartis sur trois étages, l’Odéon spa comprend une salle de fitness tout équipée, une salle de danse, une grande piscine intérieure, une terrasse extérieure, deux bains à remous, un sauna, un hammam, un bain russe et un salon de coiffure.

« La Tour Odéon, créée par la famille Marzocco, est le premier immeuble de Monaco à avoir instauré un service hôtelier cinq étoiles dans un immeuble résidentiel, précise Beatriz. On a la conciergerie, un service voiturier, un spa, un restaurant, un business center… On a même un service navette. »

Des produits à base d’ADN de saumon ou d’esturgeon

Face à un tel service haut de gamme, rien d’étonnant, donc, à ce que la marque Valmont ait choisi la Tour Odéon pour vendre et promouvoir les bienfaits de ses produits.

Mais en quoi ces derniers sont-ils différents de ceux que l’on trouve habituellement dans le commerce ? « Nous sommes sur de la cosmétique cellulaire, ce n’est pas de la cosmétique classique, explique Agnès Teffaud. L’actif principal provient toujours du monde vivant, animal. Nous utilisons de l’ADN, qui provient de la laitance du saumon sauvage du Canada. La laitance est extrêmement riche, l’ADN est une protéine, un sucre très stimulant. Nous obtenons une macromolécule gorgée d’eau, donc extrêmement hydratante. (…) Le saumon a une biocompatibilité avec la peau : tout ce qui vient du milieu marin est en biomimétisme avec l’humain. »

Avec trois gammes de produits, Valmont Cosmetics (qui propose cinq rituels en adéquation avec les besoins cutanés), Elixir des Glaciers (une gamme premium avec des produits plus concentrés) et Storie Veneziane (des parfums créés à Venise), la marque a ainsi « fait le pari d’allier l’efficacité et la concentration d’actifs, avec le glamour et le luxe. »

Pari réussi.

Notre avis

Après cette présentation, le spa nous propose de découvrir par nous-même l’efficacité des soins Valmont. Nous passons donc en cabine privée, où règne déjà une atmosphère de sérénité. C’est ici que Vita, très souriante et chaleureuse, nous accueille et nous pose quelques questions sur notre peau, avant de démarrer son soin du visage.

Au programme : une demi-heure de détente et de relaxation. Soin nettoyant, gommage, masque, mousse… Vita enchaîne les produits à la texture légère et aux parfums envoûtants, et agrémente le tout de massages en profondeur. Autant le dire : le réveil est difficile et l’on prolongerait volontiers le moment !

© Valmont

Mais au-delà de la détente, qu’en est-il de l’efficacité des produits appliqués ? Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils tiennent leurs promesses. Au visuel comme au toucher, la peau de notre visage est nettement plus lumineuse et douce qu’en arrivant. Mieux encore et plus rare : nous constatons que l’effet est toujours présent le lendemain, malgré les transports en commun, la pollution de la ville et la nuit.

De quoi présager, donc, des effets bénéfiques de la gamme Valmont sur le long terme.

Ces soins complètent à merveille l’offre – déjà riche – de ceux prodigués par l’Odéon spa. Bien entendu, les produits sont à la vente, pour prolonger l’expérience à la maison.

Infos pratiques :