Plongez dans l’histoire de la Roya à Monaco pour les Journées Européennes du Patrimoine

Une route commerciale qui a façonné la région.

Les Journées Européennes du Patrimoine offrent une occasion unique de découvrir le riche passé de notre région. Le dimanche 15 septembre, de 10h à 17h, le Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle.

Pour cette édition spéciale, le musée a concocté un programme riche et varié pour toute la famille. Visites guidées, animations spéciales et stands de découverte vous permettront d’explorer les collections et de mieux comprendre l’évolution de l’Homme.

Un voyage dans le temps

À 14h, Silvia Sandrone, directrice du musée départemental des Merveilles à Tende, vous emmènera sur les routes millénaires de la Roya avec sa conférence « Sur la route. L’histoire millénaire des voies de communication de la Roya ».

Au travers de découvertes archéologiques, de documents historiques et d’archives, elle retracera l’évolution de ces voies de communication qui ont façonné le territoire depuis des millénaires. L’occasion de découvrir ces voies magnifiques et comprendre comment nos ancêtres se sont appropriés ces routes.

Le musée d’Anthropologie Préhistorique, fondé par le Prince Albert Ier, abrite des collections exceptionnelles qui témoignent de l’histoire de la Principauté et de la région. Cette journée est le prétexte parfait pour découvrir ou redécouvrir ce lieu emblématique de Monaco.

Informations pratiques :