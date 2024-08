Une exposition photo d’Hubert Grooteclaes rend hommage à Léo Ferré

De nombreux visiteurs sont attendus.

L’Espace Léo Ferré va consacrer une exposition photo en hommage à Léo Ferré, décédé en 1993, du 2 et 15 septembre prochain. Intitulée « Dernière exposition photo de Léo Ferré à l’Espace Léo Ferré – vu à travers l’objectif d’Hubert Grooteclaes » elle retracera les 46 ans de carrière de l’ancien chanteur monégasque au travers de nombreux clichés capturés par le photographe belge, Hubert Grooteclaes.

Léo Ferré et Hubert Grooteclaes ont partagé une relation fraternelle artistique pendant plus de trois décennies. Le photographe dira même : « Pour moi, l’avoir connu, c’est plus important que la photographie » à propos de l’artiste au répertoire prolifique. Pour ce dernier, c’est la phrase « permettez-moi de vous remercier et de vous féliciter d’être l’homme avant le déclic, pour être le vol avant l’oiseau » adressé à Hubert Grooteclaes qui résumera leur amitié.

Cette exposition constitue le dernier événement organisé dans les locaux de la salle de l’Espace Léo Ferré, avant qu’elle déménage très prochainement à l’îlot Pasteur. Une clôture en beauté !

