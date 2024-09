4e édition du Monaco Smart & Sustainable Marina en faveur de la durabilité

Cet événement international s’est achevé le 23 septembre dernier au Yacht Club de Monaco.

Les deux derniers jours ont été remplis de conférences, de networking et de présentations pour les 250 professionnels de l’industrie maritime et les nombreux investisseurs venus à la rencontre des innovateurs au Monaco Smart & Sustainable Marina, organisé par Monaco Marina Management. L’objectif commun ? Moderniser et rendre plus durables les infrastructures maritimes.

Publicité

« Le yachting de demain doit être intelligent et durable. Les infrastructures maritimes doivent s’adapter aux nouveaux besoins, et cet événement permet de mettre en lumière ces changements » a déclaré José Marco Casellini, CEO de M3.

Cette rencontre, soutenue par la Fondation Prince Albert II de Monaco, Extended Monaco, UBS, MB92 Group et Bombardier, avait pour but de souligner l’importance des innovations technologiques et des collaborations intersectorielles pour répondre aux défis environnementaux d’aujourd’hui.

Le Yacht Club de Monaco à l’honneur dans un nouveau livre Assouline

Des innovations récompensées

Au programme de cette quatrième édition, il y avait trois conférences abordant les défis et les solutions du secteur. La première, modérée par le Capitaine Gino Battaglia, président de l’association Italian Yacht Masters, a abordé le sujet du rôle des technologies dans l’optimisation des expériences uniques en marina. Pascal Ferry, Directeur adjoint de l’IMSEE a exploré les défis du financement pour le développement durable des marinas et enfin, c’est Oscar Siches, spécialiste et designer de marina qui a réuni des professionnels du secteur pour souligner la nécessité d’appliquer les principes d’architecture régénérative dans la conception des marinas.

L’évènement s’est clôturé avec la reconnaissance des projets les plus marquants. Ainsi, le prix Architecture Étudiant a été remporté par Cornelia Bosman de l’Université de Pretoria et le Prix Architecture Professionnelle a été remporté par STRUCTURELAB en Allemagne. ARROGANT ARCHITECTS a reçu, lui, le Coup de Cœur du Public alors que celui du Jury est allé à SETUR MARINAS KAS. ALCUDIAMAR s’est vu décerner le prix Marina, CLEAN SEA SOLUTIONS le prix start-Up et ECOCEAN le prix scale-up.