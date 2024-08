Le Yacht Club de Monaco à l’honneur dans un nouveau livre Assouline

Un livre de plus consacré à la Principauté, et plus particulièrement au Yacht Club de Monaco !

Que serait la Principauté sans l’institution de renommée mondiale qu’est le Yacht Club de Monaco ? Créée en 1953 par le Prince Rainier III et présidée depuis 1984 par le Prince Albert II, elle réunit aujourd’hui 2 500 membres, tous amoureux de la mer. Une histoire racontée dans les pages du dernier livre Assouline.

Publicité

« Yacht Club de Monaco », écrit par la légendaire journaliste nautique Jill Bobrow nous fait naviguer sur la mer à travers des anecdotes, des histoires insolites et des portraits intimes.

L’avant-propos du livre a été écrit par le Prince Albert II © Assouline

À l’intérieur, les lecteurs pourront également (re)découvrir des images aussi récentes qu’historiques qui se succèdent car l’ouvrage est richement illustré par plus de 140 clichés en lien avec le Yacht Club de Monaco.

Découvrez Monte-Carlo, un beau livre aux éditions Assouline

Publié en juillet 2024 par les éditions Assouline et préfacé par le Prince Albert II, le livre de 192 pages célèbre tout ce qui fait du YCM ce qu’il est aujourd’hui. C’est-à-dire sa contribution à promouvoir Monaco comme une destination phare et ses actions en tant que catalyseur pour toutes les activités nautiques de la Principauté. Cette année marque d’ailleurs le 10e anniversaire du nouveau Club House, imaginé par Lord Foster, positionnant le pays comme pôle d’excellence dans le yachting.

Infos pratiques