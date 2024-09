Arthur Leclerc à pleine vitesse avec Daghe, la nouvelle boisson naturelle née à Monaco

Lorsque deux entrepreneurs visionnaires, William Scheffer et Anthony Orengo, se lancent dans une nouvelle aventure, le résultat ne peut être qu’excitant. Après le succès international de la Monte Carlo Beer, les deux amis s’associent avec le pilote monégasque Arthur Leclerc et reviennent avec Daghe, une boisson rafraîchissante, naturelle et 100% locale.

C’est en plein été 2021, lors d’une discussion amicale entre William et Anthony, que l’idée de Daghe est née. Ces deux amis inséparables depuis plus de 10 ans, et co-fondateurs de la fameuse Monte Carlo Beer, réalisent qu’il manque quelque chose sur le marché des boissons rafraîchissantes : une boisson à la fois savoureuse, naturelle, et surtout, capable de rassembler. « Vivre ensemble, partager, tout en consommant des produits locaux et durables », telle est la mission que se sont fixée les deux entrepreneurs.

Ils décident alors de créer Daghe, une gamme de sodas sans alcool, 100% naturels, fabriqués à Peille, un village aux portes de Monaco. Quatre saveurs incontournables sont proposées : Tonic, Limonade (bio), Ginger Beer (bio) et Cola. Daghe, c’est l’invitation à savourer des moments de vie intenses, seul ou entouré de vos proches, sans compromis sur la qualité ou l’authenticité.

Les boissons Daghe sont faibles en calories, avec 30% de sucre en moins que les gammes présentes en grande surface © Daghe

Une boisson pour tous, en toutes occasions

Ce qui distingue ces boissons, c’est leur polyvalence. Que vous soyez en quête d’une boisson rafraîchissante en journée, ou d’un mixer pour un cocktail audacieux en soirée, la marque s’adapte à toutes les situations. Enfant, adulte, amateur de saveurs authentiques ou explorateur de cocktails ? Daghe est fait pour vous.

Les produits sont fabriqués sans additifs artificiels, avec des ingrédients naturels soigneusement sélectionnés. « Créer une boisson qui se consomme quand on veut, comme on veut et avec qui on veut », c’est ainsi que William et Anthony définissent l’essence de leur projet.

« C’est à la fois l’aboutissement d’un beau projet, et la mise en avant de nos valeurs et de notre philosophie. Lancer une boisson aussi plaisante à savourer, qu’enthousiasmante à décapsuler ! Une boisson qui rend ces moments de partage et de fête, en famille ou entre amis, toujours plus intenses », explique Anthony.

Arthur Leclerc, son grand frère Lorenzo Tolotta-Leclerc et sa compagne Charlotte Di Pietro lors de la soirée de lancement © Daghe

Une marque portée par des valeurs fortes

Daghe ne se contente pas de rafraîchir : elle incarne des valeurs fortes. L’authenticité est au cœur de chaque gorgée, avec des ingrédients locaux et non transformés. La qualité est primordiale, chaque saveur étant le fruit d’un travail minutieux pour garantir une expérience gustative exceptionnelle.

Et ce n’est pas un hasard si le nom Daghe est une expression locale monégasque. Signifiant « aller de l’avant » ou « célébrer », ce mot représente parfaitement l’esprit de la marque. Arthur Leclerc, frère du célèbre pilote de F1 Charles Leclerc, est non seulement associé à la marque, mais également son ambassadeur. En tant que fervent défenseur des produits locaux, il incarne à merveille les valeurs de la marque monégasque.

« Je suis super content de faire partie de l’aventure Daghe. C’est une marque monégasque donc ça me tient beaucoup à coeur de représenter une marque qui vient de Monaco et qui en plus est healthy. En tant que sportif je peux boire ces sodas sans avoir ce petit sentiment de culpabilité derrière. Je suis super content de faire équipe avec Anthony et William pour faire de belles choses avec cette marque ! », se réjouit Arthur.

Avec Daghe, il ne s’agit pas seulement de consommer, mais de vivre une expérience, celle d’un moment intense, unique, partagé autour d’un produit qui respecte à la fois la planète et votre bien-être.

Arthur Leclerc, associé et ambassadeur officiel de Daghe. Sa saveur préférée est limonade ! © Daghe

Où trouver Daghe ?

Envie de goûter à l’aventure Daghe ? La boisson est disponible en ligne ainsi que dans les restaurants et supermarchés de la Principauté. Et pour ceux qui vivent à l’international, pas de panique ! Grâce au succès de Monte Carlo Beer, l’exportation des sodas naturels est déjà en marche en Europe et dans le monde.

Alors, prêt à trinquer à cette nouvelle révolution naturelle et savoureuse ? Daghe vous accompagne, où que vous soyez, pour faire de chaque moment un souvenir inoubliable. Daghe : Crafted for moments.

