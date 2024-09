Cap d’Ail organise la 22e édition de son triathlon 

Ce grand événement sportif se déroulera le dimanche 15 septembre 2024.

Comme chaque année, de nombreux sportifs de la région ont répondu présent pour participer au 23e triathlon de Cap d’Ail. Le parcours combinera 40 kilomètres de vélo, 10 kilomètres de course à pied et 1,5 kilomètre de natation.

Publicité

Pour la treizième année consécutive, les enfants pourront également participer à des épreuves sportives avec l’animathlon qui demandera tout autant de courage et de volonté que le triathlon des adultes.

« Le triathlon de Cap d’Ail, toujours très prisé par les athlètes de la région et d’Italie, reçoit, depuis quelques années, la participation de 250 concurrents (et plus de 50 enfants à l’animathlon). Cette épreuve est la vitrine sportive de notre ville, labellisée, depuis 2016, Ville active et sportive. » rappelle le maire de la ville, Xavier Beck.

Noam Yaron : « Je n’étais pas du tout destiné à nager » et pourtant…

Pour les retardataires, il est encore temps de s’inscrire à la prochaine édition ou de devenir bénévole de l’événement !