De la douleur à l’espoir : La Fondation Francesca Rava, un modèle d’engagement pour l’enfance

Le deuxième dîner de gala réunira de nombreuses personnalités et proposera une vente aux enchères au profit d’Haïti.

Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Francesca Rava – NPH Italia revient à Monaco pour un gala prestigieux dans la célèbre Salle Empire de l’Hôtel de Paris. « La Dolce Vita », thème de la soirée inspiré du film de Federico Fellini, commencera à 19 heures le 19 septembre. Tous les bénéfices du gala de charité serviront à soutenir les soins apportés par la Fondation en Haïti, à travers l’hôpital pédiatrique Saint-Damien, le seul hôpital gratuit de l’île, qui soigne chaque année plus de 80 000 enfants.

Publicité

Pour cette grande occasion, la Fondation a su s’entourer d’un grand nombre de partenaires et bénévoles comme la CMB Monaco, KPMG et Banor pour former le plus bel événement. Deux chefs étoilés Chicco Cerea (3 étoiles) et Davide Oldani (2 étoiles), qui a déjà collaboré avec Dominique Lory, chef résident de l’Hôtel de Paris, donneront de leur temps pour régaler les papilles des 300 invités et convenir à l’exigence de la Fondation d’apporter « l’excellence de la gastronomie italienne. »

Afin de maximiser les fonds recueillis, la Fondation organisera une vente aux enchères, rythmée par la maison Artcurial. Parmi les objets exceptionnels à saisir figurent des articles de maison tout droit venus de Venise et signés Armani Casa, un voyage VIP en Sicile, une heure de tennis en compagnie de Matteo Berrettini, joueur professionnel italien et bien d’autres lots.

Une Fondation qui oeuvre « avec le cœur »

Mariavittoria Rava en Haïti © Fondation Francesca Rava

L’histoire de la Fondation Francesca Rava commence il y a 24 ans, après le décès tragique de Francesca Rava dans un accident de voiture. Sa sœur, Mariavittoria Rava, dévastée, nous explique « avoir perdu la foi et toutes ses convictions » à ce moment-là. Elle raconte avoir su transformer sa tristesse en une force après une rencontre et la lecture du livre du fondateur de l’association « Nos Petits Frères et Sœurs » (NPH).

« Touchée par son histoire » et les nombreuses coïncidences entre elle et la vie de l’homme, Mariavittoria a décidé de changer radicalement sa vie et de prendre le chemin de la philanthropie en investissant l’argent hérité de Francesca dans la création de la Fondation homonyme.

Une Fondation qui convainc par la pratique

L’essayer, c’est l’adopter. C’est « par le cœur d’autres bénévoles » que la Fondation a fait son apparition l’année dernière en Principauté avec son premier gala. En effet, Mariavittoria nous explique avoir été incitée à venir en Principauté par des jeunes monégasques après qu’ils aient été bénévoles pour la Fondation en Amérique du sud.

De même pour Ivan Artolli, l’ancien directeur de l’Hôtel de Paris, qui a découvert le travail de la Fondation lors d’une visite au Honduras et qui soutient désormais activement ses actions en Principauté.

Aujourd’hui, Mariavittoria a toutes les raisons d’être fière pour avoir « formé des médecins, des ingénieurs et des architectes » dans leurs pays d’origine, contribuant ainsi à leur développement. Elle fonde sa philosophie sur « le développement durable et l’empowerment des jeunes », en s’engageant à leur offrir le maximum.

Si malheureusement le Prince Albert II n’a pas pu se rendre disponible pour ce gala, la Secrétaire d’Etat, Yvette Lambin-Berti, représentera le Souverain. D’autres personnalités seront présentes comme Manuela Ruosi, Ambassadrice d’Italie à Monaco, Jean d’Haussonville, Ambassadeur de France à Monaco et l’Amiral Enrico Credendino, représentant la Marine italienne avec qui la Fondation a l’habitude de coopérer pour venir en aide aux populations de pays en guerre ou victimes de catastrophes naturelles.

Crossing Calvi-Monaco : La Princesse Charlène a accueilli les équipes de son évènement en faveur de sa Fondation

Il ne reste plus qu’à espérer que le vœu de Mariavittoria pour l’année prochaine se concrétise : « mon rêve pour les 25 ans de la Fondation serait de les célébrer avec son Altesse Sérénissime. » Ce serait une consécration pour la Fondation et celle qui assure qu’ « aider les enfants défavorisés est une mission qui enrichit autant ceux qui donnent que ceux qui reçoivent. Elle emplit de joie, d’amour et d’énergie. »