La Fondation Francesca Rava a organisé son premier événement à Monaco

Une soirée dansante caritative et un dîner de gala ont eu lieu ce mercredi au Yacht Club de Monaco, organisés par la Fondation Francesca Rava – Nuestros Pequenos Hermanos (NPH) Italia avec le patronage de l’Ambassade d’Italie.

La Fondation Francesca Rava a présenté plus de vingt ans de son travail en faveur de l’enfance et de l’adolescence en Italie, en Haïti et dans le monde. La cuisine et le design italien étaient également à l’honneur pendant cette soirée dédiée à la durabilité environnementale et sociale, « des valeurs qui inspirent tous les projets de la Fondation visant à atteindre les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies ».

Après le dîner préparé par le Chef Massimiliano Alajmo, 3 étoiles Michelin, le plus jeune Chef au monde à obtenir cette distinction, la soirée s’est poursuivie par un spectacle de danse et une vente aux enchères organisée par Casa D’Aste Artcurial.

C’est la première soirée que la Fondation Francesca Rava organise à Monaco. © Agence SCP

Un premier événement auquel ont participé plus de « 350 amis et membres des communautés monégasque, française, italienne et internationale », en plus de nombreux jeunes bénévoles, dont beaucoup étaient des lycéens de Monaco qui ont également participé aux camps de volontariat de la Fondation Francesca Rava en Italie et dans les Foyers NPH en Amérique Latine. Martina Colombari, bénévole et ambassadrice de la Fondation Francesca Rava, a participé à l’événement.

Le Prince Albert II de Monaco était représenté par la Secrétaire d’État de Monaco Yvette Lambin-Berti, en présence de Giulio Alaimo, Ambassadeur d’Italie à Monaco.