« FLOW », une exposition de deux jours au Monaco Yacht Show

Cette nouvelle exposition a ouvert ses portes ce mercredi 25 septembre, autour d’une soirée d’inauguration.

Du 25 au 27 septembre, « FLOW » de Dominik Drygas s’expose au Sanlorenzo Lounge de Monaco. Au total, six tableaux réalisés par l’artiste polonais sur le thème du yachting pour découvrir ce domaine, au cœur du 33e Monaco Yacht Show, sous un autre angle.

Un de ces tableaux a fait l’objet d’un don pour l’association de lutte contre le VIH Fight Aids Monaco, fondée et présidée par la Princesse Stéphanie. Sa remise officielle a eu lieu lors du vernissage de l’exposition.

De gauche à droite. Ferruccio Rossi, CEO de Sanlorenzo Med, Christophe Glasser, directeur de Fight Aids Monaco, Loris Saytour (équipe d’organisation), une membre de l’association et à droite l’artiste Dominik Drygas, auteur de l’exposition © Frédéric Nebinger

« Je suis ravi du succès que cette soirée d’inauguration a connu. Le sourire de chacun et l’intérêt que les invités présents en nombre ont porté à mon travail… cela représente beaucoup pour moi. En tant que passionné par l’univers du yachting, j’ai pris énormément de plaisir à penser cette exposition et à réaliser mes tableaux. Le fait de soutenir Fight Aids Monaco est un honneur pour moi, le résultat est satisfaisant et je me sens chanceux de contribuer, par la vente de cette œuvre… au développement et à la pérennité de cette belle association » a déclaré le principal intéressé. De quoi séduire le public de la 33e édition du Monaco Yacht Show !