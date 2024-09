Le jumelage entre Monaco et Lucciana a déjà 15 ans !

La stèle présente à l'entrée du Port Hercule marque le jumelage entre Monaco et Lucciana © DR

Monaco et Lucciana sont jumelées depuis le 26 septembre 2009.

Après les 60 ans du jumelage entre Ostende et Monaco et juste avant le premier anniversaire de celui avec Dolceacqua qui aura lieu le 3 novembre prochain, la Principauté fête le 15e anniversaire du jumelage avec la ville de Haute-Corse de Lucciana.

Publicité

Dolceacqua, Lucciana et Ostende : tout savoir sur ces villes avec lesquelles Monaco est jumelée

Ce qui lie ces deux communes ? Sainte Dévote, Sainte Patronne de la Principauté et de l’île de Beauté. Le Prince Rainier III et le Prince Héréditaire Albert avaient d’ailleurs entrepris un pèlerinage en 2003, sur les traces de la jeune Sainte née à Lucciana, qui avait été martyrisée et déposée sur une barque dont la direction était celle de Monaco.

Le serment du jumelage a été signé le 26 septembre 2009 par les maires Joseph Galletti et Georges Marsan ainsi que par les conseillers communaux, juste avant l’interprétation des hymnes monégasque et corse.

15 ans de célébrations

Depuis cette date, Monaco et Lucciana ne manquent pas une occasion de célébrer leur jumelage. Pour preuve, une délégation de la ville corse participe chaque année aux célébrations de la Sainte Dévote en Principauté alors que les élus monégasques se rendent régulièrement de l’autre côté de la Méditerranée au moment de la Pentecôte.

Autre exemple : la jetée à l’entrée du port Hercule a été nommée Lucciana en 2009 et le musée du site archéologique de l’île, inauguré par le Prince Albert II en 2022, porte le nom de Musée Prince Rainier lll.

Fin 2023, le Souverain, le maire et plusieurs élus s’étaient rendu à Lucciana afin de découvrir l’exposition consacrée au pèlerinage du Prince Rainier III.