Le Nikki Beach Monte-Carlo annonce sa fin de saison avec une soirée festive

L’été n’est pas tout à fait terminé pour tout le monde ! Alors que le Nikki Beach de Saint-Tropez a fermé ses portes le 22 septembre, l’établissement de Monte-Carlo, situé sur le toit de l’Hôtel Fairmont, clôturera la saison estivale une semaine plus tard.

Le dimanche 29 septembre, son événement « Solar Eclipse » marquera le passage de l’été à l’automne.

Jusqu’à cette date, le Nikki Beach Monte-Carlo sera ouvert comme d’habitude, et proposera également des évènements « Moonlight Ocean » durant le Monaco Yacht Show du 26 au 28 septembre.

Pour ceux qui recherchent une expérience Nikki Beach au-delà de l’été, le Lucia Cannes, le tout dernier établissement du groupe situé sur la mythique Croisette cannoise, propose un service de déjeuner toute l’année ainsi qu’un apéritif tardif « Après-Soleil », lancé ce mois-ci, et jusqu’à fin octobre. De nouveaux cocktails et tapas au menu vous attendent. La zone plage de l’établissement, avec ses chaises longues et son menu élaboré par le restaurant, restera ouverte jusqu’en octobre.

Une expérience colorée vous attend au Lucia Cannes © Nikki Beach hospitality group

Des cocktails à Cannes pour la bonne cause

Un événement important à venir au Lucia Cannes est prévu le mardi 10 décembre : Sips for the Sea. En partenariat avec St-Germain, un atelier de mixologie exclusif vous permettra de passer un moment savoureux tout en soutenant les îles de Lérins grâce à une collaboration avec le CPIE, une association locale à but non lucratif menant des projets environnementaux sur la Côte d’Azur.

