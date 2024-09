Le Prince Albert II et la Princesse Charlène en visite sur l’île Saint-Honorat

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène dans l’abbaye de Lérins © Eric Mathon / Palais princier

Ils sont désormais parrain et marraine d’une cloche !

La rentrée se poursuit pour le Prince Albert II et la Princesse Charlène qui se sont rendus, ce samedi 14 septembre, sur l’île Saint-Honorat et plus précisément à l’abbaye de Lérins.

Accueillis par le Père Abbé Vladimir Gaudrat, ils ont commencé par visiter la tour-monastère qui est en pleine restauration depuis 2020. Le Prince Albert II a d’ailleurs participé au financement des travaux de la chapelle Sainte-Croix, classée monument historique.

Ce lieu emblématique de la baie de Cannes ouvrira de nouveau au public à l’été 2025.

© Eric Mathon / Palais princier © Eric Mathon / Palais princier © Eric Mathon / Palais princier

Le lien entre les Grimaldi et les îles de Lérins

Le but premier de la visite du Couple Princier à l’abbaye de Lérins était de bénir deux cloches de la chapelle du monastère, à l’issue d’une messe. Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont donc été désignés parrain et marraine de l’une d’entre elles, dénommée « Marie Augustin » en mémoire d’Augustin Grimaldi.

© Eric Mathon / Palais princier © Eric Mathon / Palais princier

Nommé abbé de Lérins en 1500 et seigneur de Monaco de 1523 à sa mort, il joua un rôle important dans l’indépendance de la Principauté en concluant une alliance avec l’empereur Charles Quint, il y a exactement 500 ans.