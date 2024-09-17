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Князь Альбер и Княгиня Шарлен посетили остров Сент-Онора

Автор: Agathe Chéreau
Опубликовано 17 сентября 2024
князь-альбер-княгиня-шарлен-сент-онора
Князь Альбер и Княгиня Шарлен побывали в Леринском аббатстве. @ Эрик Матон / Княжеский дворец
Автор: Agathe Chéreau
- 17 сентября 2024

Теперь они стали крёстными покровителями колокола!

В субботу, 14 сентября, Князь Альбер и Княгиня Шарлен вернулись после летнего отдыха к своим официальным обязанностям, посетив остров Сент-Онора и Леринское аббатство.

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Их встретил отец-настоятель Владимир Годра (Vladimir Gaudrat), который показал им монастырскую башню, находящуюся на реставрации с 2020 года. Князь Альбер активно поддержал финансирование реставрационных работ в часовне Сент-Круа, внесенной в список памятников исторического наследия.

Ожидается, что это знаковое место на берегу Каннского залива вновь откроется для посетителей летом 2025 года.

княгиня шарлен
@ Эрик Матон / Княжеский дворец
Княгиня Шарлен
@ Эрик Матон / Княжеский дворец
@ Эрик Матон / Княжеский дворец

Историческая связь Гримальди с Леринскими островами

Главной целью визита правящей четы в Леринское аббатство стало освящение двух колоколов в монастырской часовне после торжественной мессы. Князь Альбер и Княгиня Шарлен стали «крёстными» одного из колоколов, получившего имя «Мари Августин» в память об Августине Гримальди.

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@ Эрик Матон / Княжеский дворец
@ Эрик Матон / Княжеский дворец

Грейс Келли — звезда, сияющая в вечности

Августин Гримальди, назначенный аббатом Леринского монастыря в 1500 году и правителем Монако с 1523 года вплоть до своей смерти, сыграл важную роль в становлении независимости Княжества, заключив союз с императором Карлом V ровно 500 лет назад.