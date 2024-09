Le Prince Albert II reçoit le Prix Magna Grecia à Rome

Un prix spécial pour récompenser son action pour la promotion du Sud de l’Italie à travers le réseau des Sites Historiques Grimaldi.

Les Sites Historiques Grimaldi emmènent le Prince Albert II aux quatre coins de l’Italie. Ce jeudi, le Souverain s’est rendu à Rome pour deux jours consécutifs.

Accueilli par Anne Eastwood, Ambassadrice de Monaco en Italie, le Souverain a débuté sa journée en visitant le couvent et l’église de la Trinité-des-Monts, situés au sommet des fameuses marches du même nom, qui surplombent la Place d’Espagne.

De célèbres escaliers en lien avec la Famille Grimaldi, puisqu’ils ont été inaugurés en 1725 par le Cardinal Melchior de Polignac, Ambassadeur de France à Rome et ancêtre du Prince par son grand-père paternel.

Le Prince a ensuite poursuivi sa visite, non loin, à la Villa Médicis. Haut lieu culturel et emblème de la création artistique et de la vie culturelle française et européenne. C’est en son sein que la Commission consultative des collections et du patrimoine artistique du Palais princier a signé un partenariat avec l’Académie.

Une collaboration qui permettra la création d’une bourse annuelle, la « Bourse Prince de Monaco – Villa Médicis » dans l’optique de soutenir un artiste résident de l’Académie par une commande d’œuvre.

En fin de journée, le Prince s’est rendu au Palais Doria Pamphilj, où il a exploré les majestueuses galeries ornées de chefs-d’œuvre de grands maîtres. C’est également dans ce palais que lui a été remis le Prix Magna Grecia, en reconnaissance de son engagement pour la protection de l’environnement, son soutien au sport et à la culture, ainsi que son action pour la promotion du Sud de l’Italie à travers le réseau des Sites Historiques Grimaldi.

Dans son discours, le Prince Albert II a évoqué ses précédents voyages dans le sud de l’Italie et les liens historiques entre la Famille Grimaldi et la région de la Magna Grecia, concluant par : « Vive la Magna Grecia, vive l’amitié italo-monégasque ! »