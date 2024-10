Il Principe Alberto II riceve il Premio Magna Grecia a Roma

Un premio speciale che riconosce il suo impegno nel promuovere il Sud Italia attraverso la rete dei Siti Storici Grimaldi.

I Siti Storici Grimaldi portano il Principe Alberto II in giro per l’Italia. Giovedì, il Sovrano ha visitato Roma e ha soggiornato nella città eterna per due giorni.

Pubblicità

Accolto da Anne Eastwood, Ambasciatrice di Monaco in Italia, il Pricipe ha iniziato la giornata con una visita al convento e alla chiesa di Trinità dei Monti, in cima alla famosa scalinata omonima che domina Piazza di Spagna.

Questi celebri gradini hanno un legame con la famiglia Grimaldi: furono inaugurati nel 1725 dal cardinale Melchior de Polignac, ambasciatore francese a Roma e antenato del Principe da parte del nonno paterno.

© Axel Bastello / Palazzo del Principe

Il Principe ha poi proseguito la visita a Villa Medici: importante centro culturale ed emblema della produzione artistica e della vita culturale in Francia e in Europa. È qui che il Comitato consultivo per le collezioni e il patrimonio artistico del Palazzo del Principe ha firmato un accordo di cooperazione con l’Accademia.

© Axel Bastello / Palazzo del Principe

Una collaborazione dalla quale nascerà una borsa di studio annuale, la “Borsa di studio Principe di Monaco – Villa Medici”, con l’obiettivo di sostenere un artista residente dell’Accademia commissionandogli un’opera.

Il Principe Alberto II e il Direttore di Villa Medici Sam Stourdzé © Axel Bastello / Palazzo del Principe

Per concludere la giornata, il Principe ha visitato il Palazzo Doria Pamphilj, dove ha potuto ammirare le maestose gallerie ornate dai capolavori dei grandi maestri. Ed è proprio in questo palazzo che gli è stato conferito il Premio Magna Grecia, in riconoscimento del suo impegno per la tutela dell’ambiente, del suo sostegno allo sport e alla cultura e delle sue azioni per promuovere il Sud Italia attraverso la rete dei Siti Storici Grimaldi.

© Axel Bastello / Palazzo del Principe

Nel suo discorso, il Principe Alberto II ha ricordato i suoi precedenti viaggi nel sud Italia e i legami storici tra la Famiglia Grimaldi e la regione della Magna Grecia, concludendo con: “Viva la Magna Grecia, viva l’amicizia italo-monegasca!”