Quatre nouveaux ambassadeurs accrédités à Monaco

Les diplomates ont présenté leurs Lettres de créance au Prince Souverain.

Ce mercredi 18 septembre, Isabelle Berro-Amadei, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération a reçu quatre nouveaux ambassadeurs lors d’un déjeuner à l’hôtel Hermitage. Il s’agit des représentants de l’Uruguay, la Colombie, Saint Siège et Angola.

Publicité

Le Prince Albert II à l’Assemblée générale des Nations Unies : « La paix est notre bien le plus précieux »

Uruguay, Colombie, Saint Siège et Angola

Pour ce qui est de l’Uruguay, c’est Jorge Luis Jure Arnoletti qui a été choisi en tant qu’ambassadeur à Monaco. Il a débuté sa carrière en 1978 et est devenu Consul et Chargé du Consulat général de New York en 1982 et 1985. Quelques années plus tard, il est nommé Conseiller de l’Ambassade à Londres et Ministre d’Ambassade en France en 1998. Son premier poste d’ambassadeur est au Liban et à Chypre en 2007. En 2020, il devient ambassadeur d’Uruguay en France, accrédité également auprès de la Principauté de Monaco et de l’Algérie.

Juriste et titulaire de diplômes de troisième cycle en droit constitutionnel, philosophie du droit et théorie du droit, Hernando Alfonso PRADA GIL a enseigné à l’Universidad Libre pendant plus de 20 ans. Ensuite, il est nommé Secrétaire général de la Présidence de la République de Juan Manuel Santos puis Ministre de l’Intérieur jusqu’en août 2022. Il occupe ce poste jusqu’à ce qu’il soit nommé ambassadeur de Colombie en France.

Titulaire de deux masters en Sciences juridico politiques et économiques, Guilhermina Prata a débuté sa carrière en 1985 au sein du Bureau des Études Juridiques. Au cours des dernières années, elle a été Députée à l’Assemblée Nationale d’Angola, Ministre de la Justice, Présidente de la Commission des Affaires constitutionnelles et juridiques de l’Assemblée nationale à Luanda avant de prendre ses fonctions d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Angola en France.

Martin Krebs, Nonce Apostolique, a obtenu son ordination sacerdotale en 1983 à Rome avant de devenir Vicaire paroissial à Duisburg en Allemagne. C’est après son Doctorat en droit canonique à l’Université pontificale grégorienne de Rome qu’il est nommé dans divers nonciature apostolique à travers le globe. Il obtient son Ordination épiscopale à Essen Allemagne et devient Nonce apostolique en Guinée, au Mali, en Nouvelle-Zélande et dans 10 États du Pacifique. Après un passage en Uruguay de 2018 à 2021, il est accrédité en Suisse, au Liechtenstein et à Monaco.