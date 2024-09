Le Prince Albert II à l’Assemblée générale des Nations Unies : « La paix est notre bien le plus précieux » 

Le Prince Albert II a donné un discours à la tribune de l’Assemblée Générale des Nations-Unies.

Le Souverain est arrivé dimanche dernier aux États-Unis pour un séjour de trois jours à New York à l’occasion de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies. Regroupant les 193 états membres de l’Organisation des Nations Unies, ce rendez-vous qui a lieu tous les ans a pour thème cette année : « Ne laisser personne de côté : agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ».

© Michael Alesi / Palais princier

Signature de partenariat, conférence et rencontre

Le Prince Albert II a profité de sa première journée pour rencontrer les responsables de la Fondation « Post Conflict Development » à la Mission Permanente de Monaco auprès de l’ONU. S’en est suivi la remise d’un prix qui porte son nom à Léa Chaki.

Il était aussi présent à la signature d’un partenariat entre la FPA2, sa fondation, et le Comité International Olympique en présence de Thomas Bach, le Président. Après une rencontre bilatérale organisée avec le président de la République Lettonie, il s’est rendu à l’Exporer’s Club de New York où il a assisté à une conférence sur l’avenir des régions polaires, de l’impact du réchauffement climatique en Arctique et des conséquences sur les peuples autochtones.

Un combat pour la paix

Dans cette même journée, le Prince Albert II est également intervenu au sommet des « Solutions multilatérales pour un avenir meilleur » au siège des Nations Unies. Engagé pour la paix à travers des actions concrètes menées dans le monde entier, il a tenu à rappeler que ce concept « est notre bien le plus précieux. Sans elle, il est impossible d’assurer l’accès aux droits humains les plus fondamentaux. Sans elle, nous ne pouvons rien entreprendre de durable et d’efficace au bénéfice de nos populations. Ramener la paix et la sécurité est donc une responsabilité collective et urgente ».

« Nous le savons, les tensions internationales sont exacerbées par la crise environnementale. Changements climatiques, perte de la biodiversité, pollution des écosystèmes terrestres et marins sont autant de facteurs aggravants auxquels nous devons faire face. Réconcilier l’homme et la nature est un prérequis indispensable à l’établissement d’une société durable et apaisée » a-t-il déclaré ensuite en faveur de la planète.

Le pouvoir unificateur du sport

Autre sujet aborder par Albert de Monaco : le sport. Il le décrit comme « un langage commun qui facilite le rapprochement entre les peuples et les cultures et efface les barrières sociales » avant d’ajouter « Soyez assuré que mon pays continuera d’œuvrer pour que la contribution du sport en faveur de la paix et du développement social inclusif soit reconnue à sa juste valeur au sein des enceintes onusienne ».

Les derniers mots du Souverain concernent les crises multidimensionnelles auxquelles il faut faire face. Pour lui, elles ont un impact négatif sur le développement durable alors que « nous disposons des outils nécessaires qu’ils soient juridiques, technologiques ou scientifiques pour apporter des solutions durables et efficaces à nos défis contemporains. »

Le Prince Albert II est attendu ce mardi 24 septembre pour une autre intervention à la tribune de l’ONU.