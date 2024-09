Cap d’Ail : Rejoignez la Fête du Sport ce weekend

Cap d’Ail organise la Fête du Sport en collaboration avec des associations sportives de la commune.

L’un des rendez-vous traditionnel de la rentrée revient le 7 septembre prochain : la Fête du Sport à Cap d’Ail. Pour cette 12e édition, l’immersion dans l’ambiance sportive et festive sera ouverte à tous. Enfants et adultes de tout niveau pourront prendre part à des animations variées, des stands de démonstration pour explorer de nouvelles disciplines et des ateliers pour affiner les compétences.

Les participants pourront s’essayer à de nombreuses disciplines grâce aux associations locales qui seront sur place. Il y aura par exemple des cours d’arts martiaux avec l’Académie d’Arts Martiaux, de la course à pied avec Cap d’Ail Macadam, du VTT avec Cap d’Ail VTT, de la navigation avec le Cercle Nautique, de la danse country avec Nashville Gang, du fitness avec Sunshine, du tennis avec le Tennis Club de Cap d’Ail, de l’athlétisme avec l’USCA ou encore de la danse cubaine avec Mi Cuba.

À cela s’ajoutera un grand défi sportif ! Pour tenter de remporter des lots incroyables, il faudra valider toutes les activités présentes sur le flyer de l’événement. Un après-midi plein d’énergie en prévision !

Informations pratiques

Samedi 7 septembre 2024

De 16 h à 19 h

Espace Marquet, parking Brise Marine