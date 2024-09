Tout le programme des 29e Journées Européennes du Patrimoine à Monaco

Au total, 46 sites seront à découvrir lors de cette journée très spéciale.

Dimanche 15 septembre, la population monégasque et d’autres visiteurs sont invités à découvrir la richesse et la diversité du patrimoine monégasque à travers la 29e Journées Européennes du Patrimoine placée sous le thème « Routes, Réseaux et connexions ».

Ainsi, l’ensemble des monuments et institutions de la Principauté ouvriront leurs portes, tout comme la Mairie de Monaco et plusieurs sites communaux qui participent à l’événement. En ce qui concerne la Mairie de Monaco, elle sera ouverte en accès libre de 10h à 17h. Au programme ? Visite de la Salle des Mariages, la nouvelle Salle du Conseil et le Hall de la Mairie, concerts proposés par la chorale U Cantin d’A Roca mais aussi exposition de documents rares et inédits du Fonds Patrimonial de la Médiathèque.

De son côté, l’Académie Rainier III proposera une visite guidée des locaux, un accès aux répétitions de l’Orchestre à vents de Ludovic Tallarico, une visite de la lutherie, etc. Pendant toute la journée, plusieurs professeurs seront présents afin de présenter leurs instruments et discuter avec les visiteurs.

L’École Supérieure d’Arts Plastiques sera aussi en accès libre de 10h à 17h. Elle présentera l’exposition Garden Club #4 intitulée « Danses du regard. La danse me fait voir que voir est une danse » ainsi que deux visites guidées. Les visites guidées (et commentées par un spécialiste) régneront aussi au sein du Centre Botanique du Jardin Exotique de 10h et 14h.

Le Musée océanographique ouvert à tous

Riche d’un patrimoine vivant, culturel et scientifique, le Musée océanographique de Monaco sera également de la partie. Pour l’occasion, il mettra à l’honneur les « Connexions marines » lors de visites guidées d’une durée d’une heure. L’avantage, c’est que les visiteurs pourront profiter de réductions exceptionnelles sur le prix du billet d’entrée. Les adultes payeront 9€ au lieu de 19€ et les enfants (de 4 à 17 ans) devront débourser 6€ au lieu de 12€.

La liste complète des lieux à visiter est à retrouver sur la page des Journées Européennes du Patrimoine.