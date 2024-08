Monaco Yacht Show 2024 : Guide pratique pour découvrir au mieux le prestigieux salon

Chaque année, la région Sud attire plus de la moitié de la flotte mondiale des yachts de plus de 30 mètres © Yacht Club de Monaco

Le prix des billets commence à partir de 690€ pour une journée.

Comme chaque année, du 25 au 28 septembre, le Monaco Yacht Show fait son retour en Principauté. Dans l’enceinte du Port Hercule, le salon offre l’occasion unique de découvrir les dernières innovations du secteur nautique, rencontrer les acteurs clés de l’industrie ou tout simplement flâner en admirant une flotte impressionnante de yachts de luxe.

Au total plus de 560 exposants présenteront leurs innovations pour le yachting de demain, du design aux nouvelles technologies. En exposition, ce ne seront pas moins de 120 yachts et 60 tenders que vous pourrez acheter, louer ou visiter.

5 zones pour mieux se repérer :

Le salon se découpera en cinq zones thématiques, chacune offrant une immersion dans un espace différent de l’univers nautique :

C’est à la Dockside Area que vous retrouverez la large gamme de super yachts et de tenders de luxe en exposition.

Le Sailing Yacht Area mettra en lumière les voiliers les plus élégants, créés par des constructeurs et designers de renom.

Le Yacht Design & Innovation Hub sera l’espace dédié aux innovations de pointe, où les visiteurs pourront découvrir les dernières avancées en matière de design et de technologies.

L’Adventure Area combinera activités nautiques et gadgets innovants pour offrir aux visiteurs une expérience unique de divertissement.

Enfin, le Sustainability Hub mettra en avant les efforts de l’industrie pour réduire son empreinte carbone, avec des démonstrations de technologies écologiques et durables.

Les visiteurs pourront également profiter de l’Upper Deck Lounge, un espace qui présentera les dernières tendances en matière de design d’intérieur de yacht et de mobilier de luxe. Le lounge abrite également un bar-restaurant pour une pause gastronomique en marge de l’effervescence du salon.

La « Sapphire Experience » est l’expérience VIP par excellence. Un projet d’achat ? Une équipe entière saura vous conseiller et permettra aux détenteurs de ce précieux sésame de vivre une immersion totale dans le monde du luxe et du yachting. Ce billet VIP offre un accès privilégié aux lounges, des visites privées de yachts, ainsi que des soirées de gala et des cocktails privés à bord des yachts les plus prestigieux

Informations pratiques :

Le mercredi est réservé aux clients privés, exposants, et aux détenteurs de billets Sapphire. Le public peut accéder au salon du jeudi 26 au samedi 28 septembre avec un précieux billet dont le prix démarre à 690€ pour un jour, 1170€ pour deux jours et 1860€ pour les trois.

A savoir que si vous souhaitez rejoindre Monaco par le port, un filtrage sera organisé et vous devrez vous munir d’un macaron pour pouvoir accéder au port. Par ailleurs, la zone de mouillage interdite a été élargie cette année.