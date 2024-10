Bientôt le top départ du Festival International d’Orgue de Monaco

Il se tiendra à Monaco du 12 au 19 octobre 2024.

Pour sa 19e édition, le Festival International d’Orgue de Monaco mettra à l’honneur le patrimoine organistique de la Principauté.

La programmation s’ouvrira sur un récital d’orgue par Kali Malone, jeune compositrice et organiste de la scène montante, à l’église du Sacré-Cœur. Le vendredi 18 octobre, c’est le concert Orgue & Chœur par le Chœur de l’Armée française et Johann Vexo qui fera vibrer la Cathédrale et enfin, le festival se clôturera par un récital Trompette & Orgue par Romain Leleu et Ghislain Leroy à l’église Saint-Charles.

Un air d’Alsace sur le Rocher : Marie-France Heckmann, la nouvelle organiste de l’orgue monégasque

Les musiciens qui ont apposé leur nom à l’affiche proposeront un répertoire varié qui ira de la musique baroque à la musique contemporaine en passant par l’improvisation. Il y aura trois univers différents mais complémentaires : l’orgue soliste, l’orgue concertant et l’orgue accompagnateur.

Informations pratiques