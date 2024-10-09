Близится Международный фестиваль органной музыки в Монако

Фестиваль пройдёт в Монако с 12 по 19 октября 2024 года.

19-й Международный фестиваль органной музыки в Монако ознакомит публику с органным наследием Княжества.

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Программу откроет сольный органный концерт Кали Малон, молодого композитора и восходящей органистки, в храме Сакре-Кёр. В пятницу, 18 октября, в Кафедральном соборе состоится концерт «Орган и Хор» с Хором французской армии и Жоанном Вексо. Наконец, фестиваль завершится в храме Сен-Шарль концертом «Труба и Орган» в исполнении Ромена Леле и Жислен Леруа.

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Участники фестиваля предложат публике разнообразный репертуар, от барокко до современной музыки и импровизаций. Публика услышит три разные, но взаимодополняющие дисциплины: сольный орган, концертирующий орган и орган-аккомпаниатор.

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