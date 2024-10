La Princesse Charlène devient marraine de la 25e édition de la No Finish Line

L’édition 2024 de la No Finish Line se tiendra du 16 novembre au 24 novembre 2024.

Des milliers de personnes qui courent avec un seul but : collecter le plus d’euros possible en faveur d’enfants défavorisés ou malades. Voici le principe de cette course ouverte à tous, en présence du Prince Albert II et marrainée, cette année, par la Princesse Charlène.

« Je suis heureuse et fière d’être la Marraine de la 25e édition de la No Finish Line et je souhaite aux organisateurs, aux équipes et à tous les participants une belle aventure. Chaque pas, chaque effort, participe à la réussite de cet événement et témoigne de notre engagement pour les actions de l’association Children & Future. Je vous remercie de votre participation et de votre enthousiasme ! », a déclaré la Princesse à ce sujet.

L’Histoire de la No Finish Line Monaco en 5 événements marquants

Sur le circuit de Fontvieille de 1086 mètres, les participants peuvent courir une heure ou plusieurs, participer seul(e) ou en équipe… Quoi qu’il en soit, pour chaque kilomètre parcouru, Children & Future reverse 1 euro dans le financement de projets engagés et cela, grâce aux inscriptions, aux donateurs et aux sponsors.