L’International School of Monaco, l’une des meilleures écoles privées au monde

La cinquième édition annuelle de l’Index des Écoles de Carfax Education classe l’École Internationale de Monaco parmi les 150 meilleures écoles privées au monde et parmi les 15 meilleures en Europe.

Le cabinet de conseil en éducation Carfax Education a publié son cinquième Index des Écoles le 15 octobre 2024. L’École Internationale de Monaco se distingue parmi les 150 meilleures écoles privées au monde et les 15 meilleures en Europe.

Publicité

L’Index des 150 meilleures écoles pour 2024, qui regroupe des établissements du monde entier, est examiné et sélectionné par un panel de consultants en éducation dirigé par Carfax Education, et est classé par région.

L’index comprend plusieurs listes, dont :

Top 10, écoles préparatoires au Royaume-Uni

Top 15, Europe

Top 15, Moyen-Orient

Top 10, Asie du Sud-Est

Top 20, Amérique du Nord

Top 5, New York

Top 5, Afrique

Top 5, Australasie

Top 5, Amérique latine

L’International School of Monaco récompensée pour la qualité de son enseignement

Critères de sélection

Les critères formels, tels que les résultats académiques, ne sont pas les seuls utilisés pour évaluer l’inclusion d’une école dans l’Index. Leur ethos unique, leur réputation locale et internationale, ainsi que leur capacité à préparer les élèves à la vie au-delà du milieu académique, sont également pris en compte, sans oublier des aspects comme la technologie et la durabilité.

L’Index des Écoles ne se contente pas de lister les établissements, il fournit également un aperçu complet des programmes et des frais, ainsi que des informations pratiques, y compris les temps de trajet vers les aéroports locaux.

Parmi les meilleures écoles de 2024 offrant une éducation exceptionnelle, on trouve des établissements britanniques de renommée mondiale tels qu’Eton College, Harrow, Wycombe Abbey, Rugby School et Brighton College, ainsi que d’autres, comme King’s College en Nouvelle-Zélande et la Vienna International School.

Une demande « férocement concurrentielle » pour des écoles d’excellence

« Maintenant dans sa cinquième année, l’Index des Écoles est devenu une ressource précieuse pour les parents à la recherche de la meilleure éducation pour leur enfant, où qu’ils se trouvent dans le monde… La demande pour des écoles d’excellence continue de croître et reste férocement concurrentielle alors que les parents s’efforcent de garantir à leur enfant des bases solides pour réussir tout au long de sa vie. L’importance pour les parents de disposer de l’Index des Écoles a augmenté à mesure que les familles deviennent plus mobiles et peuvent choisir de travailler depuis n’importe où dans le monde », a déclaré Fiona McKenzie, responsable de l’éducation chez Carfax Education.

Stuart Bryan, directeur de l’École Internationale de Monaco, a déclaré : « Nous sommes ravis d’être à nouveau reconnus comme l’une des meilleures écoles en Europe et dans le monde dans l’Index des Écoles de Carfax Education. Cette réalisation témoigne de l’engagement et des efforts de l’ensemble de notre communauté scolaire, et nous sommes fiers d’offrir à nos étudiants une éducation exceptionnelle ici, dans la Principauté de Monaco. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir commencé cette année académique dans notre nouveau bâtiment scolaire ultramoderne, qui, j’en suis sûr, élèvera encore davantage l’expérience d’apprentissage que nous proposons ».

Pour plus d’informations et pour consulter l’Index des Écoles, visitez www.schools-index.com.