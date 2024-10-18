Международная школа Монако вошла в число лучших частных школ мира

Международная школа Монако (International School of Monaco) оказалась среди 150 лучших частных школ мира и вошла в число 15 ведущих школ Европы, согласно пятому ежегодному рейтингу Carfax Education.

Образовательная консалтинговая компания Carfax Education опубликовала 15 октября 2024 года свой пятый рейтинг лучших школ. Международная школа Монако снова вошла в список 150 лучших частных школ мира и заняла место среди 15 лучших учебных заведений Европы.

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Рейтинг школ 2024 г. включает учебные заведения со всего мира, которые тщательно отбираются группой образовательных консультантов под руководством Carfax Education. Школы распределены по регионам для удобства поиска и сравнения.

В рейтинге представлены несколько ключевых категорий:

Топ-10 подготовительных школ Великобритании

Топ-15 школ Европы

Топ-15 школ Ближнего Востока

Топ-10 школ Юго-Восточной Азии

Топ-20 школ Северной Америки

Топ-5 школ Нью-Йорка

Топ-5 школ Африки

Топ-5 школ Австралии и Океании

Топ-5 школ Латинской Америки

Международная школа Монако ISM удостоена признания за высокое качество образования

Критерии отбора

При выборе школ для включения в рейтинг учитываются не только академические успехи. Важную роль играют уникальная философия школы, её репутация как на местном, так и на международном уровне, а также способность подготовить учеников к жизни за пределами учебных стен. Кроме того, особое внимание уделяется использованию современных технологий и стремлению к устойчивому развитию.

Рейтинг школ предлагает не просто список учебных заведений, а полный обзор образовательных программ, стоимости обучения и практической информации, например, сколько времени займёт дорога до ближайшего аэропорта.

Среди лучших школ 2024 года — такие легендарные британские учебные заведения, как Итонский колледж, школа Харроу,школа-интренат «Уайкомбское аббатство», школа Регби и Брайтонский колледж. В список также вошли такие выдающиеся школы, как Королевский колледж в Новой Зеландии и Венская международная школа.

«Ожесточённая конкуренция»: растущий спрос на элитные школы

«Индекс школ уже пять лет помогает родителям найти лучшее образование для своих детей, где бы они ни находились. Спрос на топовые учебные заведения продолжает расти, а конкуренция становится всё жёстче, ведь родители хотят дать своим детям крепкий старт для будущих успехов. Сегодня рейтинг особенно важен, так как семьи всё чаще переезжают и могут работать из любой точки мира», — отмечает руководитель отдела образования Carfax Education Фиона Маккензи.

Директор Международной школы Монако Стюарт Брайан отметил: «Мы гордимся тем, что вновь вошли в список лучших школ Европы и мира по версии Carfax Education Schools Index. Это признание заслуг всего нашего школьного сообщества. Нам особенно приятно, что этот учебный год мы начали в новом, современном здании школы, которое, я уверен, откроет новые возможности для наших учеников».

Более подробную информацию о рейтинге школ можно найти на сайте www.schools-index.com.