L’International School of Monaco, una delle migliori scuole private del mondo

La quinta edizione dello Schools Index di Carfax Education classifica la Scuola Internazionale di Monaco tra le prime 150 scuole private al mondo e tra le prime 15 in Europa.

Il 15 ottobre 2024, la società di consulenza per l’istruzione Carfax Education ha pubblicato il suo quinto Schools Index. La Scuola Internazionale di Monaco si colloca tra le prime 150 scuole private al mondo e tra le prime 15 in Europa.

L’indice delle 150 migliori scuole per il 2024, che comprende scuole di tutto il mondo, è stato esaminato e selezionato da un gruppo di consulenti per l’istruzione guidato da Carfax Education ed è diviso per regione.

L’indice comprende diverse liste, tra cui:

Top 10, scuole preparatorie del Regno Unito

Top 15, Europa

Top 15, Medio Oriente

Top 10, Sudest asiatico

Top 20, Nord America

Top 5, New York

Top 5, Africa

Top 5, Australasia

Top 5, America Latina

L’International School of Monaco premiata per l’insegnamento di qualità

Criteri di selezione

I criteri formali, come i risultati accademici, non sono gli unici utilizzati per valutare l’inserimento di una scuola nell’indice. Vengono presi in considerazione anche l’etica, la reputazione sul posto e all’estero e la capacità di preparare gli studenti a una vita che vada oltre il mondo accademico, senza dimenticare aspetti come la tecnologia e la sostenibilità.

Lo Schools Index non è una semplice lista, ma fornisce anche una panoramica completa dei programmi e delle tariffe, oltre a dare informazioni pratiche, tra cui i tempi di percorrenza per raggiungere gli aeroporti locali.

Tra le migliori scuole del 2024 che offrono un’istruzione eccellente ci sono istituti britannici di fama mondiale come Eton College, Harrow, Wycombe Abbey, Rugby School e Brighton College, oltre ad altri come il King’s College in Nuova Zelanda e la Vienna International School.

Una domanda “fortemente competitiva” per le scuole di eccellenza

“Giunto alla sua quinta edizione, lo Schools Index è diventato una risorsa preziosa per i genitori che cercano la migliore istruzione per i figli, ovunque si trovino nel mondo… La domanda di scuole eccellenti continua a crescere e rimane fortemente competitiva, poiché i genitori si preoccupano di assicurare ai propri figli una base solida per il successo di tutta la vita. L’importanza dello Schools Index è aumentata ancor di più con la crescente mobilità delle famiglie, che possono scegliere di lavorare da qualsiasi parte del mondo”, ha dichiarato Fiona McKenzie, responsabile del settore istruzione di Carfax Education.

Stuart Bryan, Direttore della Scuola Internazionale di Monaco, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere ancora una volta riconosciuti come una delle migliori scuole in Europa e nel mondo nello Schools Index di Carfax Education. Questo risultato testimonia l’impegno e gli sforzi di tutta la nostra comunità scolastica e siamo orgogliosi di offrire ai nostri studenti un’istruzione eccellente qui nel Principato di Monaco. Siamo particolarmente fieri di aver iniziato l’anno accademico nel nostro nuovo edificio all’avanguardia, che sono sicuro migliorerà ulteriormente l’esperienza di apprendimento offerta”.

Per maggiori informazioni e per consultare lo Schools Index, visitate il sito www.schools-index.com.