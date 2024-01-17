Международная школа Монако ISM удостоена признания за высокое качество образования

Международная школа Монако ISM получает престижную аккредитацию от Совета международных школ (CIS) с 2014 г. © Международная школа Монако ISM

В этом году монегасская школа вновь была удостоена сертификата от Совета международных школ (CIS).

Каждый год CIS устанавливает строгие критерии для присвоения аккредитации. Это ведущая международная организация в данной области.

Эта аккредитация подчеркивает не только качество образовательной программы, но и уровень профессионализма педагогического коллектива. Кроме того, она подтверждает создание благоприятной обучающей среды, основанной на принципах защиты детей, доверия и инклюзивности.

Национальность, место жительства… Кто учится в школах Княжества?

Этот успех является источником глубокой гордости для школы, основанной в 1994 году. На сегодняшний день в её стенах обучаются 750 детей в возрасте от 3 до 18 лет из более чем 50 стран мира.