Международная школа Монако ISM удостоена признания за высокое качество образования
В этом году монегасская школа вновь была удостоена сертификата от Совета международных школ (CIS).
Каждый год CIS устанавливает строгие критерии для присвоения аккредитации. Это ведущая международная организация в данной области.
Эта аккредитация подчеркивает не только качество образовательной программы, но и уровень профессионализма педагогического коллектива. Кроме того, она подтверждает создание благоприятной обучающей среды, основанной на принципах защиты детей, доверия и инклюзивности.
Этот успех является источником глубокой гордости для школы, основанной в 1994 году. На сегодняшний день в её стенах обучаются 750 детей в возрасте от 3 до 18 лет из более чем 50 стран мира.