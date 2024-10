L’Italie s’illustre au Championnat d’Europe de Team Racing d’Optimist

L’Italie, la Turquie et l’Espagne étaient dans le Rond Or du Championnat © Francesco Ferri

La jeune génération de régatiers a tout donné pour remporter cette compétition.

Le Championnat d’Europe de Team Racing d’Optimist, organisé par le Yacht Club de Monaco sous l’égide de l’International Optimist Dinghy Association et de World Sailing, en partenariat avec FxPro, Monaco Marine et Slam, vient de se disputer à Monaco, du 15 au 19 octobre.

Publicité

La compétition a rassemblé 64 coureurs répartis en 16 équipes de 16 nations. Elle a vu s’opposer deux équipes de quatre jeunes régatiers dans des matchs intenses où esprit d’équipe, qualités techniques, tactiques et communication étaient mis en avant grâce au format Team Race.

Beking Monaco 2024 : Le cyclisme au service de la solidarité

« Le plan d’eau monégasque offre des conditions techniques exigeantes, et voir ces régatiers relever ce défi avec tant de détermination et de passion est un spectacle inspirant. » a déclaré Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du Y.C.M.

Une finale serrée entre l’Italie et la Turquie

Si la Turquie, invaincue jusque-là, semblait être en bonne voie pour décrocher le titre, les Italiens ont renversé la tendance lors de la finale. De part leur ténacité exceptionnelle, ils se sont octroyés la première place. Quant à la troisième place du podium, elle a été obtenue pas les Espagnols.

« Nous remportons ce championnat contre une équipe turque très solide, note Marcello Meringolo, coach de l’équipe. Nous sommes heureux car il s’agit de notre sixième victoire en championnat, et la troisième consécutive. C’est très difficile d’atteindre un tel résultat, mais nous avons travaillé dur pour y parvenir »

Les Monégasques dans le Rond Argent

L’équipe Monégasque, emmenée par Océane Schroeder, Ludovica Bonelli, Facundo Rubinelli et Pietro Carlevaris, l’un des plus jeunes coureurs de l’épreuve, a offert une performance plus qu’encourageante en terminant quatrième du Championnat d’Europe de Team Racing d’Optimist.

Place désormais aux prochains événements du Yacht Club de Monaco, comme le Trophée Grimaldi (du 25 au 27 octobre) et les Monaco Sportsboat Winter Series (du 7 au 10 novembre).