Tempête Leslie : plus aucun train entre les Arcs et Vintimille à partir de 17h30

La SNCF préfère prévenir que guérir pour « éviter que des trains se retrouvent bloqués. »

En raison de la tempête Leslie, la SNCF a annoncé l’arrêt total des circulations ferroviaires et routières entre les Arcs et Vintimille à partir de 17h30 ce jeudi. Un message d’alerte a été diffusé sur les réseaux sociaux pour informer les voyageurs des conditions météorologiques dangereuses, incluant de la pluie, des orages et des crues sur le département des Alpes-Maritimes.

Aucun train ni car ne circulera après 17h30 sur cet axe. La SNCF recommande aux usagers de rentrer chez eux le plus rapidement possible et de se tenir informés via les canaux habituels.

© SNCF TER SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le département des Alpes-Maritimes a été placé en vigilance rouge pluie-inondation et en vigilance orange orages et crues. Météo-France prévient : « Sur l’ensemble de l’épisode, les cumuls pourront monter jusqu’à 80 à 120 mm, et ponctuellement sur l’ouest des Alpes-Maritimes, 160 à 200 mm. Sur les Alpes-Maritimes, ces fortes pluies tomberont sur des sols saturés, provoquant de forts ruissellements et inondations de zones basses. » Le service météorologique rassure cependant une partie de la population, l’intensité devrait être moins importante sur le littoral.