Lanvin habille la Roca Team, un partenariat entre luxe et performance

L’AS Monaco Basket annonce une collaboration prestigieuse avec la Maison Lanvin, alliant élégance et sportivité pour sublimer ses joueurs.

Le 7 novembre, l’AS Monaco Basket a officialisé son partenariat avec la Maison Lanvin, désormais habilleur officiel de la Roca Team. Ce mariage inattendu entre l’univers de la mode et celui du basketball incarne la fusion parfaite entre l’excellence sportive et le raffinement du luxe. À travers cette collaboration, Lanvin, maison emblématique du prêt-à-porter de luxe, habillera les joueurs du Rocher, renforçant ainsi leur statut de référence dans le basketball européen.

Oleksiy Yefimov, Directeur Général de l’AS Monaco Basket, a partagé son enthousiasme quant à cette collaboration : « Notre ambition est d’offrir à nos fans l’expérience ultime du Hoops Royal. S’associer à Lanvin, qui partage cette vision, est fondamental pour concrétiser nos aspirations. Je suis convaincu que cela marque le début d’une relation durable, durant laquelle nous construirons ensemble des histoires qui mettront en lumière la beauté de ce projet ».

Des icônes du basket en mode Lanvin

Pour illustrer cette alliance, trois figures incontournables de l’équipe – Matthew Strazel, Mike James et Elie Okobo – sont mises en scène dans des portraits en noir et blanc, vêtus des costumes signature Lanvin et des baskets DDB1. Ces images captivent par leur esthétique, montrant comment l’élégance peut se marier à la performance athlétique. Une vision qui reflète l’esprit de la Roca Team et de la Principauté elle-même.

Lanvin et la Riviera : une histoire de passion

Cette collaboration s’inscrit également dans une longue tradition entre Lanvin et la Riviera. Depuis l’ouverture de la première boutique de Jeanne Lanvin à Cannes au début du XXe siècle, la maison a tissé des liens solides avec la Côte d’Azur.

Aujourd’hui, avec une boutique à Monaco et une rénovation de celle de Cannes prévue pour 2025, Lanvin confirme son ancrage sur la Riviera, où l’art de vivre et l’esprit dynamique se rencontrent. « Lanvin est heureux de renforcer son lien avec Monaco à travers ce partenariat avec l’AS Monaco Basketball, une équipe qui inspire autant localement qu’à l’échelle mondiale. L’athlétisme et l’esprit d’équipe exemplaires qui caractérisent leur succès font écho à l’engagement de Lanvin envers l’excellence. Comme Madame Lanvin l’a elle-même compris il y a plus d’un siècle, les mondes de la mode et du sport trouvent un terrain d’entente et donc des synergies culturelles », a déclaré Siddhartha Shukla, Deputy CEO de Lanvin, dans un communiqué.

Crédits photos : Romain Duquesne / Bird Production.