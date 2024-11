Les super-héros débarquent à Monaco pour la ComicCon Prelude 

Cette édition prélude aura lieu du 15 au 17 novembre prochain.

Pour la toute première fois, Monaco organise une ComicCon au Grimaldi Forum, produite par MultiCon Events. Trois jours pendant lesquelles tout l’univers de la pop culture (films et séries télévisées, manga et animé, jeux vidéo, cosplay, bd, etc.) se retrouve.

Et il y a du beau monde au programme puisque plusieurs grandes stars seront présentes, dont certaines issues de Social Network, Call Me By Your Name, Star Wars, Outlander, The Vampire Diaries, Roswell, Marvel Avengers, Northern Exposure, Alias, Heroes, Entourage, Abc’s Once Upon a Time, Walking Dead, Big Time Rush, Teen Wolf, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Family Guy, Heartland, Shadowhunters, Freaks and Geeks, Inglorious Bastards, iZombie, Legends of Tomorrow, The Originals ou encore Rebus.

Il y aura possibilité de faire des photos et des autographes avec les célébrités mais l’évènement prévoit aussi un concours international de cosplay, des projections spéciales de films et avant-premières, une performance musicale de haut vol, des vendeurs de comics, jeux et objets de collection, la première collection de comics avec des premières apparitions de personnages ultra rares, une collection de montres rares apparaissant dans de nombreux films, des galeries d’artistes célèbres et locaux et des tables rondes et conférences. De quoi ravir les fans !

« L’occasion de célébrer la joie et l’enthousiasme des fans de culture pop, de bandes dessinées et de cinéma à Monaco, patrie de James Bond, du Yachting et du Grand Prix, est le frisson d’une vie. Le Grimaldi est un lieu époustouflant pour réunir les fans et créer des souvenirs multigénérationnels. Je n’ai jamais vu autant d’attente pour une convention. Ce sera légendaire » affirme Mike Bundlie.

« C’est une grande fierté de pouvoir contribuer à la venue de l’événement à Monaco. Je suis ravi de présenter cette édition Prélude pour 2024 et déjà enthousiaste par ce que nous ferons dès l’année prochaine à plus grande échelle. Ce ComicCon Prélude est un avant-goût parfait de l!expérience Comicon à destination des fans qui viendront du monde entier apprécier la Principauté de Monaco ! » ajoute Cédric Biscay.

